Фіалкам потрібне очищення від пилу

Щоб фіалки тішили вас рясним цвітінням і здоровим виглядом, звичного догляду у вигляді поливу й підживлення недостатньо. Є одна важлива деталь, про яку часто забувають навіть досвідчені любителі кімнатних рослин, – фіалкам потрібне очищення від пилу. Як його забезпечити, пише Lady.

Пил швидко осідає на пухнастому листі цієї рослини. Через це погіршується процес фотосинтезу, ускладнюється газообмін, і як наслідок – рослина слабне. До того ж брудне листя може стати магнітом для хвороб і шкідників.

Для легкого очищення досить періодично знімати пил із листочків сухим м’яким пензликом або шматочком оксамитової тканини. Але якщо фіалка сильно забруднилась, доведеться влаштувати їй обережне «купання».

Як мити фіалку правильно

Процедура очищення водою для цієї квітки – своєрідний стрес, тому підходити до неї потрібно дуже обережно. Варто проводити таке вологе очищення не частіше одного разу на три місяці.

Для миття краще використовувати теплу воду , трохи теплішу за кімнатну температуру. Ідеально, якщо вона буде м’якою та відстояною або фільтрованою. Важливо, щоб вода не потрапила у центр розетки або на квітконоси, це може призвести до загнивання. Щоб цього уникнути, точку росту можна прикрити ватним диском або маленьким шматком поліетилену.

Струмінь води має бути дуже слабким, майже як дощ. Якщо пил чи бруд не змивається, можна дуже обережно допомогти руками, використовуючи розчин дитячого мила. Після миття залишки води з квіток і листкових розеток необхідно акуратно прибрати серветкою або ватним тампоном.

Що робити після миття

Після «водних процедур» фіалку не можна одразу повертати на звичне місце. Вона має постояти у притіненому місці без протягів, поки повністю не висохне. Лише після повного висихання листя і розетки рослину можна повернути на світле підвіконня.