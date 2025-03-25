Жоржини потребують багато сонця для здорового росту

Жоржини – це одні з найяскравіших та найбільш колоритних квітів для вашого саду. Вони привертають увагу своєю різноманітністю кольорів і форм, здатні перетворити будь-яку клумбу або грядку, створюючи неймовірний естетичний ефект. Щоб ці рослини радували вас буйним цвітінням, важливо правильно їх посадити та забезпечити належний догляд, про який пише УНІАН.

Коли найкраще садити жоржини

Ідеальний час для посадки жоржин – пізня весна або початок літа, коли земля достатньо прогріта і вже немає загрози заморозків. Ці рослини відносяться до теплолюбних, тому температура ґрунту повинна бути не меншою за 15,5°C. Задоволення від цвітіння можна отримати тільки за умови, що температура буде стабільною і теплою. Якщо бульби посадити занадто рано, в умовах холоду, вони можуть загнити до того, як встигнуть прорости. У той час, якщо посадка затягнеться, рослини не встигнуть розвинути достатньо квіток до осінніх заморозків.

Як правильно садити жоржини бульбами

Для посадки жоржин необхідно підготувати ґрунт – розпушити його на глибину близько 30 см, збагачуючи компостом або добре перепрілим гноєм. Бульби жоржин мають вигляд маленьких картоплин і висаджуються «вічками» догори в ямки глибиною до 15 см. Відстань між бульбами повинна бути близько 50-60 см, щоб квітки мали достатньо місця для росту. Після посадки бульби обов'язково треба полити і засипати землею.

Яке місце підходить для жоржин

Жоржини потребують багато сонця для здорового росту. Вибирайте для них місце на ділянці, де вони зможуть отримувати не менше 6-8 годин прямого сонячного світла щодня. Якщо рослини будуть знаходитися в тіні, вони почнуть в'янути і рости не так активно. Оскільки з часом жоржини можуть виростати вищими, в період їх росту важливо стежити, щоб вони не падали під вагою. Іноді їх слід підв'язувати, щоб підтримати стебло.

Догляд за жоржинами

Щоб жоржини довго радували своїм цвітінням, необхідно регулярно доглядати за ними. Рослини потребують постійної вологості, тому важливо їх поливати не рідше ніж раз на тиждень. У спекотну погоду поливати потрібно частіше. Крім того, варто підгодовувати жоржини кожні 4-6 тижнів, використовуючи збалансовані добрива. Після того, як квіти відцвітуть, не бійтеся видаляти зів'ялі бутони, а також обрізати стебла – це стимулює новий ріст і збільшення кількості квітів.