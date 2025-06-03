Герань особливо позитивно реагує на додаткове живлення йодом

Пеларгонія– одна з найулюбленіших рослин для прикрашання балконів і терас, яка радує своїм яскравим цвітінням до пізньої осені. Хоча ця квітка невибаглива у догляді, іноді вона може слабко рости або рідко квітнути. Існує простий та доступний спосіб підтримати пеларгонію за допомогою одного засобу, який є в аптечці кожного. Детальніше про це пише Fajny ogrod.

Використання йоду

Йод, відомий насамперед як антисептик, може стати справжнім помічником для вашої пеларгонії. При правильному розведенні він виступає як ефективний стимулятор росту і цвітіння. Рослини, підживлені йодом, стають більш життєздатними, краще адаптуються до змін погоди і менше схильні до захворювань. Найголовніше – йод активізує формування квіткових бруньок, сприяючи більш рясному і тривалому цвітінню.

У поєднанні з достатнім освітленням і правильно підібраним ґрунтом йодний розчин стимулює обмін речовин у рослинах, покращує розвиток кореневої системи і допомагає утворювати нові пагони. Регулярний полив таким розчином забезпечує квітці не лише яскраве цвітіння, але й свіжий вигляд листя протягом усього сезону.

Як приготувати розчин йоду для герані

Приготування поживного розчину дуже просте. На один літр чистої води достатньо додати лише одну краплю йоду. Цим розчином рекомендується поливати ґрунт навколо рослини, уникаючи потрапляння на листя та квіти, адже йод у нерозбавленому вигляді може спричинити опіки. Найкраще проводити підживлення раз на два тижні, бажано у ранкові години або в похмуру погоду, коли земля ще волога.

Низька концентрація розчину не шкодить рослині, а навпаки – м’яко стимулює обмін речовин, підтримує імунітет і активує кореневу систему, що покращує засвоєння поживних речовин із ґрунту. Одна маленька крапля здатна дати поштовх до появи десятків нових бутонів і насиченого зеленого листя.

Пеларгонія особливо позитивно реагує на додаткове живлення йодом, оскільки належить до квітучих рослин із активним ростом, що потребують підтримки впродовж усього сезону. Йод допомагає герані швидше відновлюватися після обрізки, зміцнює захист від шкідників і грибкових інфекцій. При регулярному застосуванні рослина росте симетричнішою, має більш здорову структуру і рясніше цвіте.