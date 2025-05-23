Перш за все, важливо не поспішати з обрізанням листя

Після того як нарциси відцвітають, багато садівників стикаються з питанням, як правильно доглядати за цими квітами, щоб вони радували око наступного року. Незважаючи на те, що ці рослини відомі своєю невибагливістю, правильний догляд після цвітіння є запорукою їхнього здоров'я та пишного цвітіння в майбутньому. Що робити з нарцисами після цвітіння, пише УНІАН.

Перш за все, важливо не поспішати з обрізанням листя. Навіть після того, як квіти зів'януть, зелене листя продовжує виконувати свою функцію фотосинтезу, накопичуючи поживні речовини для цибулини. Зрізати листя слід лише після того, як воно пожовкне і стане сухим, що зазвичай відбувається через 6-8 тижнів після цвітіння. Раннє обрізання може призвести до того, що цибулина не отримає достатньо живлення, що негативно вплине на її розвиток і цвітіння в наступному сезоні.

Щодо квітконосів, то їх слід обрізати після того, як вони повністю зів'януть. Це дозволить рослині зосередити свої сили на розвитку цибулини, а не на формуванні насіння. Використовуйте для обрізки гострий і продезінфікований інструмент, щоб уникнути занесення інфекцій.

Після того як листя висохне, можна почати викопування цибулин. Зазвичай це роблять у червні або липні, коли листя повністю пожовкло. Викопуйте цибулини обережно, використовуючи вила або маленьку лопатку, щоб не пошкодити їх. Після викопування очистіть цибулини від землі, обріжте залишки коренів і листя, а потім просушіть їх у темному, добре провітрюваному місці протягом 2-3 тижнів. Після просушування зберігайте цибулини в сухому, прохолодному місці до наступної посадки.

Якщо ви плануєте залишити цибулини в ґрунті, важливо подбати про їхній захист від можливих заморозків. Для цього перед настанням холодів укрийте ділянку шаром мульчі, наприклад, сухим листям, соломою або торфом, товщиною 5-10 см. Це допоможе зберегти тепло в ґрунті і захистить цибулини від пошкоджень.