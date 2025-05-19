Саме після завершення цвітіння півонія починає накопичувати ресурси для формування бруньок наступного сезону

Півонії – одна з найефектніших прикрас саду, які щороку зачаровують своїм буйним цвітом. Але щоб ці квіти і надалі тішили вас красою, важливо правильно доглядати за ними навіть після того, як цвіт опаде. Які три основні дії зробити після цвітіння півоній, пише Gazeta.

Саме після завершення цвітіння півонія починає накопичувати ресурси для формування бруньок наступного сезону. У цей період їй потрібна увага та підтримка.

Найперше – видалення суцвіть. Коли пелюстки опадають, потрібно обрізати тільки квітконос до першого здорового листка. Саме листя й стебла чіпати не варто: вони залишаються на кущі до осені й беруть участь у живленні кореневої системи. Деревоподібні сорти обрізають лише навесні.

Далі – полив. Його не варто припиняти після цвітіння, адже в цю фазу рослина починає формувати майбутні бруньки. Регулярне зволоження ґрунту допоможе підтримати життєві процеси в кущі.

Ще один важливий етап – підживлення. Добре підходить настій кропиви: наповніть відро свіжим зеленим листям, залийте водою й залиште бродити на 5-7 днів. Потім розведіть 1 літр настою в 10 літрах води і полийте ґрунт навколо куща. Також півонії добре реагують на рідке підживлення з додаванням сажі, її можна взяти після чищення димаря. Досить розмішати жменю сажі (приблизно 50 г) у відрі води до чорного кольору й полити ввечері під корінь.