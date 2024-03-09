Оптимальним часом для початку робіт вважається березень

Півонії – прекрасні і популярні чагарники, проте їхнього розкішного цвітіння можна і не дочекатися, якщо неправильно їх доглядати навесні. З чого починати, як доглядати півонії, а найважливіше – чим їх підживити, розповідає GradinaMax.

Розчистка території

Оптимальним часом для початку робіт вважається березень, коли з клумби ледь-ледь зійшов сніговий покрив, а бордово-червоні паростки культури ще сховані під землею. Акуратно згребіть все сміття, що накопичилося на землі за холодний період: гілочки, листочки. Приберіть їх в компостну яму або просто спаліть. Очистивши клумбу, чекайте появи паростків. Як тільки вони покажуться, можна акуратно розпушити ґрунт навколо кущів.

Полив півоній

До поливу можна приступати, як тільки встановиться суха погода. Саме навесні гілки і листя ростуть найшвидше, тому їм просто необхідна волога. Вода особливо потрібна наприкінці весни, в період закладки квіткових бруньок. Через те, що листя у півонії випаровує досить багато води, норма поливу також буде значною – 30 літрів на кожну дорослу рослину раз на 10 днів. Після цього, а також після злив обов'язково розпушуйте ґрунт, щоб не перекривати доступ кисню до кореневої системи.

Профілактична обробка півоній

Коли з'явилася основна маса паростків, бажано пролити ґрунт розчином марганцівки (2 г/10 л води). Це зменшить ризик ураження квітів грибками і вірусами, крім того, прискорить ріст бруньок і корінців. Через тиждень після обробки ґрунту марганцівкою кущі необхідно обприскати бордоською сумішшю. Вона вбереже півонії від сірої гнилі – найбільш типового захворювання культури.

Весняна підгодівля півоній

Як пише ТСН, за час вегетаційного періоду півонії її потрібно підживлювати чотири рази:

на самому початку сезону, ранньою весною;

у період бутонізації;

під час цвітіння;

після цвітіння.

Перше підживлення півоній проводять одразу після того, як з'являються червоні паростки рослини висотою 8-10 см. Перше підживлення повинно допомогти рослині швидко сформувати потрібну кількість стебел і листя. Найкраще підійде настій коров'яку: з'єднайте одну частину коров'яку з п'ятьма частинами води. Настоюйте розчин на сонці 7 днів. Перед використанням розведіть із водою у співвідношенні 1:10. На один кущ використовуйте два літри настою.

Добре підійдуть для підживлення в цей період дріжджі: до півлітрової банки теплої води всипте 100 г цукру та 100 г сухих дріжджів. Перемішайте і залиште розчин на дві години в теплому місці. Для підживлення розведіть у воді, 750 мг розчину в 10 л води.

GradinaMax також радить, як альтернативу, сухий гній (кінський або коров'ячий), комплексне квіткове добриво, в склад якого входять азот (менше), калій і фосфор (побільше). Всі інгредієнти перекопують з ґрунтом на глибину 30 см. Пухкий ґрунт прикривають «шубою» з перегною для збереження вологи.