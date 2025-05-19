Після висадки в ґрунт важливо регулярно поливати лаванду протягом першого літа

Лаванда – одна з найулюбленіших садових рослин із ніжним фіолетовим цвітом, який приваблює бджіл і прикрашає будь-яку ділянку. Найкращий період для висадки – кінець весни або початок літа, тож ще не пізно додати її до свого саду. Де найкраще висаджувати лаванду, пише Express.

Якщо ви хочете, щоб лаванда зростала сильною, розкішною та не вимагала надмірного догляду, варто садити її у відкритий ґрунт, а не контейнери чи вазони. Рослина краще розвивається на клумбі, де має більше простору й можливість пустити глибше коріння.

Ділянка повинна бути добре освітленою, щонайменше шість годин сонця щодня. Також потрібно забезпечити гарний дренаж, адже застій вологи згубний для лаванди. Висаджена у відкритий ґрунт, вона потребує меншого поливу, не обмежується у зростанні, а взимку її коріння краще захищене від морозів, бо земля утримує тепло глибше, ніж горщик.

Після висадки в ґрунт важливо регулярно поливати лаванду протягом першого літа, доки вона добре не вкорениться. Надалі полив буде потрібен лише під час тривалих посух. Підживлення лаванда майже не потребує, однак для стимулювання нового цвітіння варто обрізати відцвілі пагони наприкінці літа або на початку осені.