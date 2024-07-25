Лаванда буває кількох сортів, які відрізняються тільки висотою, забарвленням квітів і тривалістю цвітіння

Якщо ваша лаванда уже почала відцвітати, а ви намагаєтесь продовжити її цвітіння, то простом дозвольте цьому статись. А ще краще, обріжте квіти, тоді осінню ви зможете проовжувати насолоджуватись улюбленими рослинами. Про те, як правильно обрізати лаванду, пише «Мета».

Коли можна обрізати лаванду

Лаванда підстригається тричі: навесні, восени та влітку. На думку садівників, найголовніша – це весняна стрижка, влітку і восени їх можна проігнорувати. Але, якщо хочете ще раз побачити цвітіння, то підстригти її потрібно влітку після першого (в липні-серпні).

Як правильно обрізати лаванду влітку

Лаванда буває кількох сортів, які відрізняються тільки висотою, забарвленням квітів і тривалістю цвітіння. Тому якихось особливих правил у стрижці цієї рослини немає.

Літня обрізка лаванди робиться так:

спочатку видаляють відцвілі суцвіття і безлисті стебла, щоб рослина не витрачала на них свої поживні речовини, це також стимулює повторне цвітіння і ріст;

потім зрізають верхівки кущів приблизно на третину довжини;

злегка поправляють стрижку, надаючи кущу форму кулі, це забезпечує кращу циркуляцію повітря всередині куща і знижує ризик виникнення грибкових захворювань.

Якщо квітку не стригли 2-3 роки, то можна обрізати трохи більше, ніж на третину. Але при цьому треба бути обережним, щоб не обрізати рослину надто низько, бо можна пошкодити судинні пучки в стеблі та порушити живлення куща й погубити його. Тому краще зрізати менше, ніж більше. Наприклад, зовсім маленьким кущикам буде достатньо прищіпки верхівок.

Деякі садівники роблять літню стрижку поетапно, регулярно зрізуючи відцвілі суцвіття, але такий підхід вимагає більше часу. Тому багато хто схиляється до того, що краще обрізати все за один раз, але грамотно.

Найкраще обрізати лаванду вдень. У цей час у суцвіттях найвищий вміст ефірних олій, а рани після обрізки швидко висихають, тож мінімальний ризик інфікування.

У вологі та дощові дні лаванду, як і інші квіти та рослини в саду, обрізати не можна – волога, яка потрапляє на зрізи, перешкоджатиме відновленню.

Для обрізки візьміть гострий і чистий секатор або садові ножиці, більш професійний варіант – кущоріз, він виручає, якщо кущі лаванди великі і їх багато. Після обрізки рослину потрібно полити і за можливості внести добриво для відновлення і росту.