Не допускайте утворення насіння в квітах – це суттєво знижує лікарську та ароматичну цінність лаванди

Навряд чи знайдеться більш популярна ароматична та пряна рослина, ніж лаванда. Вона здатна бути окрасою ділянки, наповнювати сад своїм витонченим ароматом, може стати оригінальною добавкою до напоїв та десертів і навіть служити лікувальним засобом. Але період її цвітіння недовгий, і щоб зберегти всі її властивості, важливо знати, як заготовляти лаванду. Про це детальніше розповідає AgroMarket.

Правильне сушіння лаванди дозволяє зберегти найбільш цінні її якості як лікарської та ароматичної сировини. У вигляді відварів, настоянок, чаїв вона надає такі дії:

спазмолітичну – допомагає нормалізувати тонус м'язів та усунути їх спастичність;

кровоспинну – за цю властивість відповідає капронова кислота, на яку багаті квіти лаванди;

антисептичну та відхаркувальну – цинеол, що входить до складу лавандової олії, допомагає впоратися з непродуктивним кашлем, полегшити відходження мокротиння та боротися з патогенами, відповідальними за хвороби верхніх дихальних шляхів;

заспокійливу – валеріанова кислота, що міститься в лаванді, допомагає впоратися зі стресом, служить допоміжним засобом при лікуванні неврологічних та невротичних розладів.

Збір лаванди та підготовка до сушіння

До того, як сушити лаванду, її потрібно підготувати до цього процесу і правильно вибрати час, щоб зібрати квіти. Залежно від сорту лаванди, вона може бути готова до збору, починаючи з червня до середини жовтня. Основний критерій, який вказує на готовність лаванди до зрізання – суцвіття, які відкрилися не більше ніж на половині всього «колоска»: саме на цьому етапі цвітіння ви зможете як висушити лаванду, щоб вона не обсипалася, так і зберегти в ній максимальну кількість ефірних олій.

Для збору лаванди потрібно вибрати сухий та сонячний день, а ще краще, щоб за 2-3 дні до зрізання квітів не було опадів (полив також припиніть за 2-3 дні). Якщо дощова погода, за кілька днів до збору рекомендується натягнути над лавандою імпровізований тент, який захистить рослини від надлишку вологи.

Не допускайте утворення насіння в квітах – це суттєво знижує лікарську та ароматичну цінність лаванди. Зрізайте квіти зранку, коли роса повністю випарувалася. Підрізайте не тільки суцвіття, а й стебла з листям довжиною 15-20 см. Використовуйте гостро заточений ніж, серп або садові ножиці – так ви уникнете надмірної втрати ефірних олій.

Як сушити лаванду

В’ялення

Зрізану лаванду розстеліть одним шаром на будь-якій горизонтальній поверхні, що добре провітрюється (наприклад, на підвіконні відкритого вікна), і з періодичністю 1 раз на 3-4 години перевертайте її. Коли листя втратить тургор (це може спостерігатися через 3-10 годин, залежно від температури та вологості повітря), можна приступати безпосередньо до сушіння.

В'ялення можна пропустити, якщо перед збиранням лаванди довго не було дощів. Але якщо погода підвела вас – не ігноруйте цей етап, тому що він дозволяє швидко позбавити рослини від надлишку поверхневої вологи, що провокує розвиток цвілі. Також на етапі підв'ялювання можна позбутися сміття, сухого листя та комах, що випадково потрапили в квіти.

Сушіння пучками

Сушіння пучками проводиться у підвішеному стані. Зберіть лаванду в невеликі «букети», по 20-30 рослин у кожному, і туго перев'яжіть біля основи. Підвісьте або прив'яжіть пучки суцвіттями вниз у сухому та добре вентильованому приміщенні. Це може бути горище, навіс, веранда, на яких протягнута мотузка або шпагат для підвішування. Розміщуйте пучки на невеликій відстані один від одного так, щоб вони з усіх боків обдувались. Періодично перевіряйте стан лаванди, тому що навіть в ідеальних умовах потоки повітря надходять нерівномірно і якісь пучки будуть висихати швидше за інші.

Сушіння на папері

Розстеліть чистий папір на столі, підвіконні, великій решітці тощо, і на нього викладіть одним шаром лаванду. З періодичністю 2-3 рази на день акуратно ворушіть стебла, щоб зробити їх сушіння більш рівномірним.

Сушіння в електросушарці

Цей спосіб є крайнім заходом на той випадок, якщо погодні умови не дозволяють сушити лаванду на вулиці, а в приміщенні для цього немає місця. Відносно інтенсивна вентиляція, яку створює електросушарка, може не піти на користь збереженню аромату квітів, тому рекомендується попередньо підв'ялити лаванду, щоб «запечатати» ефірні олії в тканинах рослини. Проводьте сушіння на мінімальній температурі, яка можлива у вашій сушарці.

Залежно від методу сушіння, температури та вологості навколишнього середовища, стану лаванди перед зрізанням процес може зайняти від кількох днів до 2-3 тижнів. Про те, що квіти добре висушені, але не пересохли, свідчить легке відділення квітів від стебла, якщо розім'яти їх у пальцях. Якщо же квіти обсипаються при найменшому дотику – ви запізнилися зі збором лаванди або пересушили її.

Якщо ви заготовляєте лаванду для створення декоративних композицій, важливо зберегти її колір. У цьому випадку, незалежно від вибраного методу сушіння, забезпечте лаванді темряву – при сушінні на світлі її колір блякне.