Добрива можна вносити разом з поливом, попередньо розчинивши гранули у воді

Підживлення лаванди – безкінечна тема дискусій для квітникарів. Одні вважають, що удобрювати цю культуру не потрібно – бідні ґрунти в місцях природного її зростання виробили в лаванді здатність задовольнятися малим. Інші ж переконані, що підживлення допоможуть домогтися від рослини більшої декоративності та тривалого цвітіння. Вирішити цю суперечку допоможуть експерти AgroMarket.

Дикорослі різновиди лаванди дійсно здатні виживати на найбідніших кам'янистих ґрунтах і не страждати від цього. Але це стосується лише екземплярів, які ростуть у своєму природному ареалі. Натомість культурні, виведені селекціонерами сорти більш чутливі до несприятливих факторів, тому добриво – одна з ключових обставин, що впливає на їх цвітіння та стан у цілому.

Які добрива потрібні лаванді

Органіка рідко присутня на кам'янистих схилах, тому й у квітнику органічні добрива краще не використовувати. Вони можуть стати не підживленням для лаванди, а поживним середовищем для різних шкідників та збудників хвороб. А ось на мінеральні склади ця рослина відреагує позитивно.

Найкращі елементи – калій з фосфором, і будь-які їх комбінації та сполуки з іншими речовинами. Це може бути суперфосфат, калімагнезія чи інші. Азот потрібно застосовувати з обережністю та в невеликих кількостях.

При весняному підживленні достатньо внесення нітрофоски, в якій азот збалансований з калієм та фосфором. Також добре підійде товчена яєчна шкаралупа, яка покриває потреби лаванди в поживних речовинах і повільно та поступово вивільняє мінеральні компоненти у ґрунт. Це дає гарантію того, що «передозування» виключено. Але найкращим рішенням будуть комплексні препарати для лаванди, які включають все, що потрібно цій рослині.

Як правильно підживлювати лаванду

Добрива можна вносити разом з поливом, попередньо розчинивши гранули у воді, або додавши у воду підкормки у формі розчину. Цей спосіб рекомендується використовувати в тривалі посушливі періоди, коли не тільки опадів немає, а й кількість атмосферної вологи дуже обмежена.

В інших випадках вносьте гранульовані підживлення під час розпушування ґрунту або заміни мульчі. Присипте ґрунт вибраним препаратом, після чого акуратно розпушіть землю, щоб змішати добрива з нею. Перш ніж підгодувати лаванду в горщику або у відкритому ґрунті, обов'язково зволожте землю. Також не нехтуйте позакореневим підживленням – для цього є спеціальні препарати, розроблені для лаванди або для квітучих декоративних культур.

Коли і як часто підживлювати лаванду

Навесні, на початку активної вегетації, лаванді потрібно більше азоту, і саме тоді знадобиться нітрофоска. З початком бутонізації азот бажано виключити взагалі і перейти на калійно-фосфорні склади. Якщо ви вибрали для лаванди правильне місце, забезпечили їй правильний догляд, і вона здорова – перші 2-3 роки в підживленні немає потреби. Починайте удобрювати на 4-5 рік після посадки. Також більш поживне середовище потрібно забезпечити рослинам, ослабленим хворобою або шкідниками.

Симптоми нестачі та надлишку добрив у лаванди

При нестачі поживних речовин лаванда поводитиметься так само, як і будь-яка інша рослина. Її зростання уповільнюється, цвітіння стає слабким, суцвіття «линяють», а листя та стебла можуть деформуватися. Одна з найбільш очевидних ознак – бляклість квітки, невластива конкретному сорту або гібриду. Причому, «вигоряють» не тільки квіти, а й листя, воно може мати слабше забарвлення в цілому, або ж бліднути по краях.

При надлишку азоту лаванда може відмовлятися цвісти при тому, що її пагони і листя набувають особливої пишності. Надлишок калію проявляє себе в основному на листі – воно стає більш насиченого, темного кольору, але при цьому помітно дрібнішає. При надлишку фосфору лаванда може «перескакувати» фазу цвітіння – суцвіття, що з'явилися, швидко засихають, а коренева система при цьому стає аномально великою та розгалуженою.