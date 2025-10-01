Ці квіти легко впізнати за великими, махровими суцвіттями

У жовтні, коли більшість рослин вже втрачають декоративність, саме час звернути увагу на неймовірну квітку, здатну затьмарити навіть троянду. Йдеться про королівські жоржини – невибагливу, але вражаючу своїм виглядом рослину, яка стане головною прикрасою осінньої клумби. Як за нею доглядати, пишуть «Новини.Info».

Ці квіти легко впізнати за великими, махровими суцвіттями до 15 см у діаметрі. Один кущ здатен утворити від 15 до 25 яскравих квіткових букетів, що розпускаються у найрізноманітніших формах: від витончених голчастих до пишних помпонів. Королівські жоржини починають цвісти приблизно через 2-3 місяці після посіву і радують око до перших заморозків.

Завдяки своїй декоративності та довговічності в зрізі (до двох тижнів у воді), ці квіти ідеально підходять для квітників, міксбордерів, рабаток і букетів. При цьому рослина не потребує складного догляду.

Як доглядати за королівськими жоржинами

Оберіть сонячне, захищене від вітру місце на ділянці. Грунт повинен бути пухкий, із нейтральною кислотністю – краще з додаванням вапна. Полив помірний, без застою води. Після цвітіння бульби слід викопати і зберігання в сухому прохолодному місці до весни.