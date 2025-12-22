Весь секрет полягає в тому, щоб покласти в сірникову коробку звичайне активоване вугілля

Однією з найпоширеніших проблем у ванній кімнаті та туалеті є підвищена вологість та стійкі неприємні запахи. На жаль, освіжувачі лише маскують запахи, а вологу майже неможливо зменшити. ТСН розповідає про один незвичайний спосіб, який допоможе прибрати вологу та запах.

Як просто позбутися вологи та неприємного запаху?

Секрет полягає в тому, щоб покласти в сірникову коробку звичайне активоване вугілля, яке відоме своїми потужними поглинальними властивостями. Вугілля здатне вбирати зайву вологу з повітря, нейтралізувати неприємні запахи та перешкоджати розвитку бактерій. А сірникова коробка може слугувати компактним та зручним контейнером для цього натурального поглинача.

Як зробити поглинач власноруч:

Візьміть порожню сірникову коробку. Подрібніть 5 таблеток активованого вугілля до стану порошку. Заповніть коробку вугіллям. Зробіть голкою кілька дрібних отворів у верхній частині коробки для циркуляції повітря. Закрийте коробку та поставте її за унітаз або поруч у непомітному місці.

З часом вугілля насичується вологою. Щоб відновити його властивості, відкрийте коробку, покладіть її на батарею чи в тепле сухе місце на кілька годин. Після висихання вугілля знову буде готове до використання, тому наповнювач можна використовувати разів.