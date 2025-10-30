Одним із найпростіших способів, як прибрати вологу у квартирі – є обігрівач

Коли в оселі холодно та сиро – особливо без опалення чи під час відключення світла – підвищується ризик зайвої вологи, плісняви та відчуття дискомфорту. УНІАН розповідає, як в таких умовах можна зменшити вологість у квартирі.

Як осушити повітря у квартирі?

Щоб позбавитися від зайвої вологи можна використати осушувач повітря, який працюватиме від розетки. Але оскільки електрика є не завжди, можна використати альтернативу – хімічний поглинач вологи. Його можна розвішати у кімнаті та періодично замінювати.

Одним із найпростіших способів прибрати вологу у квартирі є обігрівач. Якщо у вас є електроенергія у будинку, можна вмикати опалювальні прилади та спеціальні осушувачі повітря.

Також серед підручних засобів є чимало таких, що поглинають вологу. По квартирі можна розставити миски з сіллю, порошком активованого вугілля, гранулами силікагелю, содою або навіть деревною тирсою. Це не так ефективно, як осушувач повітря, але все ж допоможе.

Щоб у приміщенні не затримувалося вологе повітря, потрібно регулярно його провітрювати. Відкривайте вікна хоча б на 30 хвилин на день, а у ванній та кухні використовуйте витяжки.

Також потрібно простежити за тим, щоб ваше житло було герметичним. Для цього потрібно заклеїти щілини у вікнах, зробити гідроізоляцію підлоги та усунути всі можливі протікання з даху.

Ще одна хитрість, яка допоможе прибрати вогкість у квартирі, це правильне розміщення електроприладів. Техніку, яка виділяє багато тепла краще розмістити під робочою витяжкою або біля вікна.