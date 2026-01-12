У більшості регіонів України січневі посіви проводять у домашніх умовах

Січень, попри зимову погоду, є вдалим періодом для старту городнього сезону. Саме в цей час можна закласти основу для раннього врожаю, висіваючи частину овочів на розсаду в приміщенні або в теплих регіонах – безпосередньо в ґрунт. Що можна посадити, пише Martha Stewart.

Особливості посіву овочів у січні

У більшості регіонів України січневі посіви проводять у домашніх умовах, використовуючи контейнери або касети для розсади. Рослинам необхідні стабільне тепло, помірна вологість, дренаж і додаткове освітлення. У південних областях окремі холодостійкі культури можна висівати просто на ділянці за сприятливої погоди.

Горох

Горох добре підходить для раннього посіву, особливо в регіонах із м’якою зимою. Перед посадкою ґрунт потрібно ретельно розпушити на глибину до 20 сантиметрів і злегка зволожити. Насіння висівають на глибину близько 4–5 сантиметрів, дотримуючись помірної вологості без застою води.

Перець і баклажани

Ці культури мають тривалий період вегетації, тому посів у січні дозволяє значно наблизити час збору врожаю. У холодних регіонах насіння висівають у приміщенні наприкінці місяця. Рослинам необхідне тепло, стабільне освітлення та легкий поживний субстрат.

Помідори

Хоча томати вважаються літньою культурою, ранній посів на розсаду дає суттєву перевагу. Насіння висівають у контейнери за 8–10 тижнів до планованої пересадки у відкритий ґрунт. Ґрунт повинен бути злегка вологим, а сіянці забезпечені світлом не менше 12 годин на добу.

Цибуля з насіння

Цибулю можна починати вирощувати з насіння вже наприкінці січня. Такий спосіб дозволяє отримати добре сформовані цибулини до кінця сезону. Важливо підібрати сорт відповідно до тривалості світлового дня у вашому регіоні та використовувати легкий субстрат із хорошим дренажем.

Шпинат

Шпинат є однією з найвитриваліших культур для зимових посівів. Насіння добре переносить холод, а низькі температури навіть покращують смакові якості листя. Його можна вирощувати як у контейнерах, так і у відкритому ґрунті, якщо земля не промерзла.

Капуста кале

Деякі сорти кале відзначаються високою морозостійкістю. За наявності укриття або холодного парника культуру можна висівати вже в січні. Капуста добре переносить прохолоду й поступово нарощує листя навіть у зимовий період.

Броколі

Січень підходить для вирощування розсади броколі в домашніх умовах. Оптимальна температура для проростання становить близько 18–21 градуса. Рослина потребує інтенсивного освітлення, тому без фітолампи взимку обійтися складно. У теплих регіонах розсаду можна рано висаджувати на грядки.