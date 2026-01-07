Морози без снігу особливо небезпечні для багаторічників і молодих посадок

Морозні місяці здаються періодом спокою для саду, але саме взимку можна значно полегшити собі роботу навесні. Кілька простих дій у холодну пору допоможуть уникнути авралу, коли потеплішає, і зекономлять десятки годин. Що робити, пише GardeningKnowHow.

Приберіть залишки рослин і листя

Поки сніг ще не вкрив ділянку повністю, варто завершити очищення саду. Опале листя можна зібрати для компосту або використати як мульчу. Відмерлі частини багаторічників краще зрізати й утилізувати, щоб вони не стали джерелом грибкових захворювань. Водночас деякі рослини з насіннєвими головками можна залишити, вони стануть кормом для птахів.

Проведіть вологозарядний полив

У регіонах із м’якою зимою рослини можуть страждати від нестачі вологи. Глибокий полив у сухі періоди допомагає корінню пережити холод без стресу. Особливо це важливо для вічнозелених і молодих посадок. Поливати слід лише тоді, коли не прогнозуються сильні морози.

Приведіть до ладу садові інструменти

Зима – ідеальний час для догляду за інвентарем. Інструменти варто вимити, висушити, змастити металеві частини та заточити леза. Це не займе багато часу, але навесні ви зможете одразу приступити до роботи без підготовки.

Перевірте та впорядкуйте насіння

Холодний сезон добре підходить для ревізії запасів насіння. Старе або нежиттєздатне краще відразу відбракувати. Якщо є сумніви, насіння легко перевірити на схожість. Упорядкувавши запаси, ви зрозумієте, що потрібно докупити, і зможете зробити замовлення без поспіху.

Огляньте дерева й кущі

Взимку добре видно структуру крони, тому легко помітити пошкоджені або сухі гілки. Їх можна запланувати до видалення наприкінці зими або ранньою весною. Також варто перевірити захист стовбурів від гризунів і за потреби оновити його.

Подбайте про укриття рослин

Морози без снігу особливо небезпечні для багаторічників і молодих посадок. Перевірте, чи добре закріплені укривні матеріали, чи не оголило коріння вітром. За потреби додайте мульчу або сніг до пристовбурних кіл.

Сплануйте весняні роботи

Зима – найкращий час для планування. Продумайте розміщення грядок, сівозміну, нові посадки та догляд за рослинами. Чіткий план дозволить почати сезон без хаосу й зайвих витрат часу.