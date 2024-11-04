Один з видів падубу (падуб мутовчатий), який може прикрасити зимовий сад

Попри те, що взимку більшість рослин відпочивають, є спосіб зробити ваш зимовий сад затишним та яскравим. Необхідно висадити кущі з червоними ягодами, які прикрасять сад і стануть їжею для птахів. Сайт Onet розповідає, які рослини всю зиму зберігатимуть барви.

Ідеально вписується в зимовий пейзаж такий кущ як падуб. У Західній Європі цю рослину використовують у різдвяних прикрасах. Листя і ягоди падуба зберігають колір всю зиму. Кущ є дводомною рослиною, тому для отримання плодів потрібно висадити як і «чоловічі», так і «жіночі» саджанці. Додамо, що ягоди падуба є отруйними.

Листя і ягоди падуба можна використовувати у різдвяних прикрасах. Фото Shutterstock

Ірга або ж кизильник – це невисокий розлогий кущ з червоними яскравими ягодами, які з'являються восени й зберігають колір до весни. Рослина не має особливих вимог до ґрунту та освітлення й може рости, як і на сонці, так і у тіні.

Кизильник можна використовувати як живопліт. Фото Shutterstock

Восени листя барбарису стає яскраво-червоним, а взимку залишаються червоні ягоди. Рослина є морозостійкою і витримує найхолодніші зими.

Листя барбарису змінює колір від червоно-жовтеого до жовто-салатового. Фото Shutterstock

Не варто забувати й про калину, що плодить восени яскравими ягодами, які полюбляють птахи. Кущ любить вологі ґрунти й добре росте й в затінених місцях.

Взимку калину полюбляють птахи. Фото Unsplash

Глодівець червоний або ж піраканта шарлахова привертає увагу весь рік. Його червоні або ж оранжеві ягоди зберігаються до весни. Цей кущ невибагливий і добре росте на сонці.

Глодівець має розлогі гілки. Фото Shutterstock

Додамо, що найкраще висаджувати кущі з ягодами у захищених від вітру місцях. Не варто забувати про регулярний полив та підживлення органічними добривами. Під час висаджування кущів слід їх замульчувати, щоб вберегти коріння від морозів.