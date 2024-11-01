Догляд за хризантемами не є складним

Восени барвисті хризантеми прикрашають наші сади, тераси та балкони. Ці квіти можуть тішити око цвітінням аж до грудня, якщо додати трохи турботи. Сайт Onet підготував кілька порад, як легко доглядати за хризантемами.

Насамперед потрібно створити для квітів комфортні умови: сонячне місце, захист від вітру та родючий і водопроникний субстрат. Не варто забувати про регулярний полив. Проте надлишок води може знищити коріння рослини.

Про цей елемент догляду часто забувають або не зважають на нього. Йдеться про видалення квітів, які відцвіли. Після цього на рослині активніше з'являтимуться нові пуп'янки.

Восени ефективним буде підживлення хризантем калієм та фосфором. Однак добриво можна приготувати й в домашніх умовах. Для цього вам потрібно нарізати шматочками два очищені від шкірки банани. До них слід додати дві столові ложки попелу та чайну ложку соди. Всі інгредієнти потрібно залити водою, ретельно перемішати й настояти добу. Після цього процідіть суміш і підливайте нею хризантеми раз на два тижні.