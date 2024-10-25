Відновлювальне підживлення троянд восени проводиться досвідченими квітникарями двічі

Розкішно цвітучі кущі троянд є окрасою будь-якої садиби чи дачі. Впродовж літа квіти споживають значну кількість поживних речовин, необхідних для зростання молодих пагонів та цвітіння. Після завершення вегетаційного періоду троянди потребують особливих підгодівель, які відрізняються від тих, що застосовуються навесні та влітку. Детальніше про це пише «Сам собі агроном».

Відновлювальне підживлення троянд восени проводиться досвідченими квітникарями двічі: перше – на початку вересня, коли кущі відцвітають, а друге – у жовтні.

Розчин коров'ячого гною або настій зеленої трави (зібраної з газону, кропиви, будяків) не підходять для осінньої підгодівлі, оскільки вони містять високі концентрації азоту, який сприяє росту рослин. Осінь є часом для підготовки троянд до періоду зимового спокою, тому рослинам не потрібні деякі мікроелементи, які важливі влітку під час інтенсивного цвітіння, такі як залізо, мідь та магній. Використання спеціалізованих добрив для троянд у цей період є небажаним.

Перше підживлення

Для збільшення зимостійкості трояндам необхідно забезпечити два головних елементи – калій і фосфор. З оптимальним споживанням калію значно знижується температура замерзання води у клітинах рослин. Вдосконалення метаболізму в кущах троянд допомагає їм краще витримувати суворі морози. Також рослини отримують підвищений імунітет і краще протидіють інфекціям та атакам шкідників.

Позакореневе підживлення фосфором

Фосфор стимулює процеси утворення деревної тканини. Для забезпечення рослин достатньою кількістю цього елемента, виконують позакореневе підживлення, розчиняючи приблизно 45-50 грамів суперфосфату в літрі гарячої води (60-70ºС), після чого розбавляють отриманий концентрат стандартним відром води. Готовий розчин заливають у пульверизатор і обприскують листя кущів.

Кореневе підживлення калієм і фосфором

Для приготування комплексного розчину для кореневої підгодівлі троянд слід виконати наступне: у стандартне відро води додати приблизно 15 грамів суперфосфату та 17 грамів монофосфату калію. Інший спосіб приготування комплексного добрива для троянд полягає в наступному: до 10 літрів води додати 10 грамів сірчанокислого калію, 25 грамів суперфосфату та 2,5 грама борної кислоти. Отриманий розчин достатній для зрошення площі від 4,5 до 5 квадратних метрів.

Альтернатива мінеральним добривам

Деякі городники використовують деревну золу замість фосфорно-калійних добрив, оскільки вона містить всі необхідні рослинам поживні речовини і запобігає підкисленню ґрунту. Золу вносять під коріння рослин під час осіннього перекопування на глибину 20-25 сантиметрів, або поливають рослини зольним розчином (дві склянки золи на відро води, настояти 48 годин). Інший популярний метод – це використання бананових шкірок як добриво для троянд, які є природним джерелом калію, свіжих або засушених.

Друге підживлення троянд

Друге підживлення троянд можна провести таким же складом, як і перше, або замінити його на дозрілий садовий компост з додаванням попелу. Добриво розподіляють на поверхні коренів, не заглиблюючи в землю. Шар мульчі з компосту слугуватиме надійним захистом кореневої системи від замерзання. З часом, під впливом мікроорганізмів ґрунту, всі поживні речовини будуть поступово вивільнятися в землю, забезпечуючи постійне живлення коренів.