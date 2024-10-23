Культури, які вирощуються в теплу пору року починають сповільнювати зростання з падінням температури

Кожен восени хоче, аби його сад цвів і ріс так же активно, як і влітку. Для цього вам потрібні лише чотири кроки, що дозволять вам виростити красивий та смачний осінній сад. Про це розповіла садівниця Resh Gala.

Крок 1. Дізнайтесь приблизну дату перших заморозків

Культури, які вирощуються в теплу пору року, наприклад помідори, огірки, перці, баклажани та інші, починають сповільнювати зростання з падінням температури. Це означає, що вони не виживуть після перших серйозних заморозків. Тому не варто відкладати посадку осіннього саду до останнього моменту, адже потім може бути вже надто пізно.

Такі рослини, як:

томати;

огірки;

перець;

баклажани;

дині;

кукурудза;

квасоля;

базилік.

Можна замінити на:

салат;

рукола;

капуста кале;

шпинат;

бок-чой;

морква;

броколі;

капуста;

кінза;

петрушка.

Крок 2. Ви маєте знати та розуміти, що вирощувати

Висаджуйте холодостійкі овочі, які здатні витримати температури нижче нуля, такі як шпинат, листова капуста, броколі та інші. Більшість цих овочів можуть переносити низькі температури до -2°C і навіть легкий снігопад. Для подовження їхнього життя у саду, захищайте рослини за допомогою ковдр, флісу або агроволокна.

Крок 3. Всьому свій час

Культури, стійкі до холоду та з довгим періодом дозрівання (такі як брюссельська капуста, капуста, броколі, морква), слід висаджувати за 10-12 тижнів до настання перших морозів. Овочі, що швидко ростуть (наприклад, салат, редис, рукола), можна садити за 4-6 тижнів до перших заморозків. Рослини, як капуста, шпинат і мангольд, рекомендується висаджувати за 8-10 тижнів до початку холодів.

Крок 4. Де садити

Осінній сад зазвичай садять в кінці літа. Тому краще прибрати всі рослини, які хворіють або більше не будуть родити. Позбувшись їх, ви звільните місце для нових можливостей та врожаю. Перед самим садінням не забудьте додати компост на ваші грядки.