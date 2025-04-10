Щоб не знизити врожайність і не зіпсувати рослини, варто врахувати низку важливих нюансів

Весняно-літній сезон – час активної роботи на городі, коли рослини потребують захисту та підживлення. Але важливо пам’ятати: навіть корисні процедури можуть зашкодити, якщо їх проводити в неправильний час. Особливо це стосується обприскування овочевих культур у спекотні дні. Щоб не знизити врожайність і не зіпсувати рослини, варто врахувати низку важливих нюансів, про які пише «Сенсація».

Що загрожує рослинам при обробці в спеку

На перший погляд здається, що обприскування в спекотний день – звичайна частина догляду за грядками. Але саме така обробка може завдати рослинам більше шкоди, ніж користі. Найпоширеніша проблема – сонячні опіки. Коли краплі розчину або води залишаються на листках під прямим сонцем, вони працюють як лінзи, фокусуючи світло й "підсмажуючи" рослини. На листі з’являються опікові плями, які згодом можуть стати осередком хвороб або привабити шкідників.

Рослини під стресом: ще один ризик

Ще один небажаний наслідок – фізіологічний стрес. У спекотну погоду рослини намагаються зберігати вологу, пригальмовуючи власні процеси росту. А додаткове зовнішнє втручання у вигляді хімічних чи біологічних препаратів тільки погіршує ситуацію. Замість того, щоб розвиватися, культури витрачають енергію на виживання, що позначається на врожайності.

Чому обприскування стає марним

У спекотну пору доби розчини швидко випаровуються з поверхні листя, не встигаючи впливати на рослину. Це зменшує ефективність навіть найякісніших препаратів. Деякі з них під дією високих температур можуть розкладатися, втрачаючи свої захисні або живильні властивості. У результаті – витрачені дарма час і зусилля, а бажаного ефекту не досягнуто.

Коли найкраще проводити обробку

Щоб уникнути усіх згаданих проблем, важливо дотримуватись оптимального часу для обробки – це ранок до сходу активного сонця або вечір, коли спека спадає. У цей період температура повітря м’якша, сонячні промені не загрожують листю, а самі рослини перебувають у стані активного засвоєння поживних речовин.