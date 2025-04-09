Для посадки обирайте не найбільші картоплини

Всі дачники та городники прагнуть виростити багатий і здоровий урожай картоплі. Правильна підготовка посадкового матеріалу – один із ключових етапів цього процесу. Якщо дотримуватися рекомендацій і уникати поширених помилок, можна отримати відмінний результат. «Новини.Info» пишуть про основні кроки для підготовки і зберігання картоплі.

Вибір кущів для посадки

Ще на етапі цвітіння картоплі на вашій ділянці варто приділити увагу здоров’ю кущів. Оглядаючи рослини, звертайте увагу на найбільш пишні і здорові кущі, на яких є гарні плоди. Для зручності позначте ці кущі. Зазвичай, посадка матеріалу саме з таких рослин гарантує високий урожай, оскільки вони є сильними та здоровими.

Своєчасне видалення бадилля

Це простий, але дуже ефективний метод, що використовують досвідчені садівники. Щоб картопля мала міцну шкірку, необхідно за два тижні до збору врожаю прибрати бадилля. Таке обрізання допомагає загрубити шкірку картоплі в землі, що значно покращує її збереження і забезпечує додатковий захист від хвороб. Це також варто робити навіть для тих кущів, що не плануються до посадки.

Відбір посадкового матеріалу

Для посадки обирайте не найбільші картоплини. Багато хто вважає, що з великих бульб буде хороший урожай, але це не так. Справжній потенціал для посадки мають картоплини середнього розміру, які нагадують за величиною куряче яйце. Важливо ретельно оглянути кожну бульбу на пошкодження чи ознаки хвороб. Не варто брати великі або надто дрібні картоплини для посадки, оскільки вони можуть погано прижитися.

Перевертайте посадковий матеріал

Помилкою багатьох дачників є те, що вони одразу після відбору картоплі для посадки зберігають її без підготовки. Щоб забезпечити краще збереження посадкового матеріалу, його слід розкласти в світлому і добре провітрюваному приміщенні, уникаючи прямого сонячного проміння. Картопля повинна залишатися в таких умовах протягом 7-10 днів. Цей час дозволяє утворитися соланіну, природному антисептику, що захищає бульби від хвороб і шкідників.

Обробка хімічними препаратами

Для підвищення імунітету картоплі можна провести обробку фунгіцидами. Одним із найпопулярніших препаратів є «Максим», який допомагає в боротьбі з різними хворобами картоплі. Також можна використовувати слабкий розчин мідного купоросу (2 г на 10 літрів води). Після обробки посадковий матеріал потрібно ретельно висушити, щоб уникнути гниття.