Подрібнена яєчна шкаралупа – відмінне джерело кальцію для лаванди

Важливо знати, які добрива краще використовувати для лаванди, щоб не нашкодити їй і забезпечити здоровий розвиток. ТСН пише, чим саме підживлювати лаванду, щоб вона виглядала пишно і радувала своєю красою.

Яєчна шкаралупа

Подрібнена яєчна шкаралупа – відмінне джерело кальцію для лаванди. Кальцій не тільки зміцнює корені, але й сприяє нормалізації кислотності ґрунту. Для цього потрібно просто посипати подрібнену шкаралупу навколо рослини, що дозволить їй повільно отримувати необхідний мікроелемент.

Кавова гуща

Використана кавова гуща – ще один доступний і корисний матеріал для підживлення лаванди. Вона є чудовим джерелом азоту, який допомагає рослині активно розвиватися і рости. Для внесення достатньо просто насипати гущу навколо рослини і змішати її з ґрунтом. Азот буде вивільнятися поступово, що запобігатиме перенасиченню ґрунту цим елементом.

Мінеральні добрива

Мінеральні добрива також є ефективним способом підживити лаванду. Рослина найкраще реагує на калій і фосфор, які сприяють її рясному цвітінню. Найбільш підходящими є суперфосфат і калімагнезія. Їх можна використовувати як у розчиненому вигляді, так і в сухому, під час розпушування ґрунту.