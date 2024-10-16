Осінь – найкращий час, щоб зайнятися облаштуванням газону

Осінь – найкращий час, щоб зайнятися облаштуванням газону. Влітку при сухій спекотній погоді та різких температурних коливаннях є вірогідність, що насіння зійде погано. Восени ж створюються більш сприятливі умови, так як підвищується вологість ґрунту, травостій має змогу пройти стратифікацію холодом, пристосуватися до нестабільних погодних умов, зміцніти під сніговим покривом, до того ж інтенсивність росту бур’янів у цей час знижена.

Яке насіння обрати

Ідеальна температура ґрунту для розвитку більшості трав 9–12°С. У випадку осіннього закладання газону надають перевагу найвитривалішим рослинам, таким як:

райграс англійський;

тимофіївка лучна;

фестулоліум;

тонконіг (лучний, звичайний);

костриця (червона, лучна, овеча).

Знадобиться 3–5 кг насіння на сотку (на 100 м2). На важких чорноземах та суглинках норму збільшують до 3,5– 5,5 кг. Якщо ж земля легка піщана або супіщана, то достатньо буде 2,5–4,5 кг, пише «Світ рослин».

Норма висіву вказується на пакуванні травосуміші. Не варто сіяти менше, бо сходи заглушаться бур’янами.

Як посіяти газон

Ділянка має бути рівною, без крутих схилів: в низинах застоюватиметься вода, і трави страждатимуть.

За 2–4 тижні до посіву готують ґрунт:

очищають ділянку від бур’янів (якщо останніх багато, використовують гербіциди); перекопують ділянку, вносять в землю органіку; до легкого ґрунту додають суглинок або торф, до щільного глинистого — пісок або торф; розрівнюють граблями й утрамбовують ділянку.

За кілька тижнів ґрунт осяде та насититься дощовою вологою, органіка почне розкладатись. За тиждень до посіву варто внести мінеральні добрива, а приблизно за добу ділянку поливають (10 л на м2). Коли вода повністю вбереться, розпочинають висівання. День має бути безвітряним. Слід:

поділити насіння на дві порції;

першу порцію сіяти поперек ділянки, другу — вздовж;

пройтись по ділянці граблями або газонним катком, щоб заглибити насіння на 1 см (глибше закопувати немає сенсу, бо трава витрачатиме забагато сил на проростання);

присипати ділянку торфом, щоб насіння закріпилось;

накрити ділянку мішковиною чи іншим матеріалом для захисту від птахів та вітру.

Як доглядати за газоном,

Ранній посів проводиться з кінця літа до середини осені, за 1–1,5 місяця до заморозків. Короткий світловий день (у поєднанні з оптимальними рівнями температури та вологості) сприятиме формуванню пагонів та розростанню кореневої системи.

Після посіву і до появи сіянців ділянку слід поливати по 10–20 хвилин в день. Найкраще це робити вранці та ввечері, використовуючи метод дощування або м’якого зрошування.

Коли трава виросте до 1–3 см, полив проводять залежно від погоди. До речі, не менш важливо ще й не ходити по ділянці: мінімум 2 тижні газон повинен спокійно вкорінюватись.