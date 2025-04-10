Смородину можна легко розмножити способом використання повітряного відводка

Весна – найкращий період для того, щоб зайнятися розмноженням ягідних чагарників, зокрема смородини. Багатьох садівників цікавить: чи реально виростити новий кущ із окремої гілки. Існує метод, який підходить навіть для молодих рослин із незначною кількістю пагонів. Детальніше про нього пише «Главред».

Один із найефективніших способів – це використання повітряного відводка. Його активно застосовують не лише в декоративному садівництві, а й у вирощуванні плодових культур, адже він забезпечує високу приживлюваність нових саджанців.

Покрокова інструкція

Якщо традиційне укорінення у ґрунті неможливе через жорсткі гілки або незручне розташування куща, спробуйте цей метод:

Оберіть гнучку, здорову гілку, яку легко зігнути та закріпити. Підготуйте два пластикові стаканчики, у дні кожного зробіть отвір для гілки. Розріжте стакани збоку до самого отвору, щоб можна було обережно надягнути їх на гілку. Один стаканчик помістіть під гілкою, другий – зверху, створивши своєрідну капсулу для ґрунту. Наповніть конструкцію родючим субстратом, періодично поливайте. Для збереження вологи додайте трохи моху або тирси зверху. Щоб уникнути зсуву конструкції, зафіксуйте стакани ізоленкою або м’яким дротом.

Як пересадити вкорінений живець

Приблизно через 6-8 тижнів усередині стаканчика з’являться молоді корінці. У цей момент гілку можна зрізати трохи нижче рівня стакану і пересадити вже сформований саджанець у відкритий ґрунт або горщик.