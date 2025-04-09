Різні сорти лохини потребують індивідуального підходу в обрізці

Навесні особливу увагу слід приділити кущам лохини, адже від правильної обрізки залежить не лише кількість, а й якість майбутнього врожаю. Обрізка допомагає формувати кущ, покращує доступ світла та повітря до рослини, а також запобігає розвитку хвороб. Як це зробити правильно, пише ProstoWay.

Основні принципи обрізки лохини

Перш за все, необхідно видалити всі пошкоджені, хворі та сухі гілки. Це забезпечить здоров'я рослини та запобігатиме поширенню хвороб. Також слід позбутися тонких, слабких пагонів, які не принесуть значного врожаю. Видалення гілок, що ростуть всередину куща або перехрещуються, покращить циркуляцію повітря та освітленість.

Як обрізати кущі лохини залежно від віку

Молоді кущі (1-2 роки після посадки). У перший рік після посадки рекомендується видаляти всі плодові бруньки, щоб рослина могла повністю зосередитися на рості та формуванні здорового куща.

Кущі віком 3-5 років. Залишайте 3-5 найміцніших однорічних пагонів. Видаляйте слабкі та перехрещені гілки, а також ті, що ростуть всередину куща. Це сприятиме формуванню правильної форми куща та покращить якість ягід.

Кущі старше 5 років. Залишайте лише 5-7 сильних пагонів. Регулярно видаляйте старі, менш родючі гілки, щоб стимулювати ріст нових та забезпечити стабільну врожайність.

Рекомендації щодо обрізки різних сортів лохини

Різні сорти лохини потребують індивідуального підходу:

швидкозростаючі сорти (Блюджей, Патріот): обрізайте довгі пагони, які можуть пригинатися до землі;

розлогі сорти (Санрайс, Діксі): очищайте основу куща від дрібних гілок і відростків, щоб запобігти загущенню;

високорослі сорти (Річка, Еліот): проводьте більш інтенсивну обрізку для стимуляції росту та покращення врожайності;

нерозлогі сорти (Колінс, Джерсі): вкорочуйте надто розгалужені відростки для підтримки оптимальної форми куща;

високоврожайні сорти (Блуголд, Блукроп): потребують проріджування крони для забезпечення кращого доступу світла та повітря до ягід.

Поради щодо інструментів та техніки обрізки

Для обрізки використовуйте гострі та чисті інструменти, такі як секатори або садові ножиці. Це забезпечить рівні зрізи та мінімізує ризик пошкодження рослини. Проводьте обрізку в суху погоду, щоб зменшити ризик розвитку грибкових захворювань. Після завершення обрізки обов'язково зберіть всі зрізані гілки та утилізуйте їх, щоб запобігти поширенню можливих хвороб.