Не менш важливо навесні підживити полуницю

Після зимової сплячки полуниця потребує особливої уваги. Щоб забезпечити рослині належний старт і отримати багатий урожай, важливо правильно її доглядати навесні. Про те, як правильно доглядати за полуницею в цей період, пише Shuba.

Перші весняні процедури, які слід здійснити, включають живлення, підгортання і розпушування грунту. Однак не менш важливо звернути увагу на декілька інших важливих кроків.

Перш за все, необхідно прибрати залишки старої мульчі та сухі або пожовклі листя. Це не лише зберігає чистоту на грядках, але й попереджає розвиток хвороб і грибкових інфекцій, оскільки мертві частини рослини можуть стати їх джерелом. Залишайте тільки здорові зелені листки, які пережили зиму.

Важливим етапом є розпушування ґрунту. Під впливом дощів і снігу ґрунт може ущільнитися, що ускладнює доступ кисню до кореневої системи. Тому після зимового періоду необхідно пройтися культиватором, розпушуючи землю навколо кущів. При цьому важливо не порушити структуру ґрунту в безпосередній близькості від кореневої системи.

Оскільки полуниця має здатність підніматися з часом, коріння може виявитися оголеним. У таких випадках кущі потрібно акуратно підгорнути, не засипаючи центральну частину рослини (сердечко), інакше кущ може загинути.

Не менш важливо навесні підживити полуницю, забезпечивши її азотними добривами, які можуть бути як органічними, так і мінеральними. Це дасть рослині необхідні елементи для активного росту та розвитку.

Крім того, після того як земля достатньо прогріється, слід провести мульчування грядок. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті, захистити від бур’янів та підтримати здоров’я рослин. Для мульчування можна використовувати різні матеріали, такі як солома, хвойні опади, тирса або агроволокно. Хвоя, до того ж, може стати хорошим бар’єром для слимаків.