Висота саджанців повинна бути не менше 1 метра

Правильний вибір саджанців – це один із ключових етапів успішного вирощування плодових дерев. Для того, щоб не потрапити на вудочку недобросовісних продавців та не витратити гроші даремно, потрібно знати, на що звертати увагу при покупці саджанців яблуні, груші, вишні та сливи. Детальніше про це пише «Сенсація».

Загальні рекомендації при виборі саджанців

Перш за все, варто знати, що найкращими саджанцями для посадки є молоді деревця віком 1-2 роки. Висота таких рослин повинна бути не менше 1 метра, а коріння – близько 30 см. Вони мають бути без видимих ушкоджень та ознак захворювань. Наявність квітів або плодів на саджанцях є поганою ознакою, оскільки це може свідчити про старіння рослини.

Як вибрати саджанець яблуні

Ключовою ознакою при виборі яблуні є наявність мінімальної кількості гілок на молодому деревці. Чим менше на саджанці гілок, тим молодше дерево, а отже, більші шанси на його успішне приживлення. Потрібно звертати увагу на стан кореневої системи: вона має бути розвинена, без пошкоджень або сухих ділянок. Якщо саджанець яблуні з численними гілками, це може негативно вплинути на його адаптацію до нових умов.

Як вибрати саджанець груші

Груші краще купувати однорічними саджанцями, оскільки такі рослини мають більші шанси на успішне приживлення. Саджанець повинен мати хоча б дві гілки, а діаметр стовбура – близько 1 см. Обов’язково перевірте стан коренів: вони повинні бути пружними, без сухих або пошкоджених частин. Якщо коріння виглядає сухим, краще відмовитися від покупки – здоровий саджанець не має таких дефектів.

Як вибрати саджанець вишні

Вишню краще саджати навесні, коли температура більш стабільна. Оптимальна висота саджанця вишні має бути до 1 метра, а коріння – від 20 до 30 см. Пагін повинен бути до 20 см завдовжки. Також важливо, щоб для успішного врожаю вишні вибирати не менше двох сортів рослин, оскільки вишня – це дерево, яке потребує запилення з іншого сорту для стабільного плодоношення.