Щоб вишня давала хороший урожай, необхідно подбати і про її «харчування»

Щоб отримати багатий урожай смачних вишень, потрібно вміло доглядати за деревом і правильно його підживлювати. Якщо ви хочете, щоб ваше вишневе дерево плодоносило рясно і приносило великі, соковиті ягоди, дотримуйтесь кількох важливих порад, які допоможуть вам цього досягти. Детальніше про них пише «Сенсація».

По-перше, варто пам'ятати, що хоч вишня й може рости без особливих втручань, вона все ж потребує періодичної обрізки. Це дозволить стимулювати ріст нових, здорових пагонів, які в майбутньому принесуть більше плодів. Видалення хворих або старих гілок допомагає дереву не витрачати енергію на їх підтримку, а зосередитися на здоровому рості. Обрізку найкраще проводити навесні до початку активного росту, щоб дерево відновилося після зимового спокою.

Щоб вишня давала хороший урожай, необхідно подбати і про її «харчування». Одним із найкращих способів підживлення є внесення золи під коріння дерева. Зола містить важливі мінеральні речовини, такі як калій, кальцій та фосфор, що сприяють росту та розвитку рослини, зміцнюють її і дають сили для плодоношення. Підживлення золою можна проводити ще на початку весни, до початку цвітіння, щоб дерево мало достатньо ресурсів для розвитку.

І ще одна важлива порада – боротьба з птахами. Є кілька простих способів захистити врожай. Одним із них є створення опудала, яке відлякуватиме пернатих гостей. Також ефективний спосіб – підвісити на гілки пакети з водою. Коли вітер буде колихати пакети, від сонячних променів вони створюватимуть зайчики, які лякатимуть птахів і не дадуть їм доступу до ваших плодів.