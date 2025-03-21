Однією з найбільших помилок є придбання невідомих сортів винограду

Правильна посадка винограду є ключем до здорового росту та гарного врожаю. Для цього важливо правильно вибрати час для посадки, підготувати саджанці та ґрунт, а також дотримуватись кількох простих, але ефективних правил, про які пише FarmFans.

Найкращий час для висадки винограду

Вибір між посадкою винограду навесні або восени залежить від кліматичних умов у вашому регіоні. У більшості випадків висаджування у весняний період є найкращим варіантом, коли земля прогріта до 10°C, а температура повітря досягає 15°C.

Особливості посадки винограду навесні

Підготовка саджанців

Існують два основні типи саджанців винограду: кореневласні та щеплені. Кореневласні саджанці дешевші, але більш вразливі до філоксери, що може знизити їх життєздатність. Щеплені саджанці, хоч і коштують дорожче, мають кращу стійкість до шкідників і зазвичай швидше пускаються в ріст. Після покупки саджанці слід помістити в воду зі стимуляторами росту, що допоможе їм краще прижитися.

Підготовка місця та ґрунту

Для винограду потрібне добре прогріте місце, бажано на південній або південно-західній стороні ділянки. Ґрунт має бути родючим і добре дренованим. Рекомендується викопати посадкову яму глибиною близько 70 см, змішати ґрунт з органічними добривами, такими як перегній чи компост, а також забезпечити, щоб ґрунтові води знаходились на глибині не менше 2 м.

Як правильно садити виноград

При посадці винограду, саджанець слід встановити в лунку під кутом 45-47°. Під корені потрібно додати родючий ґрунт, змішаний з добривами, а потім полити рослину 2-ма відрами теплої води. Для забезпечення доступу повітря до коренів землю можна посипати тонким шаром золи. Важливо витримати відстань між саджанцями не менше 80 см, щоб рослини не заважали одна одній рости.

Поширені помилки при посадці винограду: