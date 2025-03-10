Після обрізки виноград потрібно обробити спеціальними засобами

Догляд за виноградом у березні є важливим етапом для тих, хто хоче отримати рясний і смачний врожай. У цей період вже потрібно активно готувати виноградник до нового сезону. Спостереження за станом рослини, правильне підживлення та захист від можливих морозів допоможуть виростити здоровий виноград. «Новини Live» пишуть про кілька ключових порад, які допоможуть вам правильно доглядати за виноградом у березні.

Видалення укриття та огляд лози

Перший крок – це поступове зняття укриття, яке захищало виноград взимку. Важливо не поспішати з цим, щоб уникнути різких перепадів температури. Після цього огляньте лозу, щоб виявити можливі пошкодження або хвороби.

Обрізка винограду

На початку весни, коли морозів уже не повинно бути, обов’язково проводьте обрізку. Видаліть всі пошкоджені, засохлі чи слабкі пагони, що можуть заважати нормальному розвитку рослини. Правильна обрізка забезпечить гарний ріст винограду та вплине на кількість і якість врожаю.

Обробка та підживлення

Після обрізки виноград потрібно обробити спеціальними засобами для захисту від шкідників і захворювань. Також варто підживити рослину, щоб стимулювати її ріст і забезпечити потужне коріння та здорові ягоди.

Розпушування ґрунту та полив

Якщо сніг уже розтанув, розпушіть ґрунт навколо кущів винограду, щоб покращити його аерацію. Після цього, коли земля прогріється, починайте регулярний полив, щоб забезпечити необхідну вологу для рослини.

Захист від заморозків

У березні можливі ще морози, тому виноград слід обов’язково захистити від можливих пошкоджень. Для цього використовуйте солому або агроволокно, щоб укрити лозу від холодного вітру та низьких температур.