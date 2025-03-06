Секрети успішного садівництва: що садити біля груші для великого врожаю
Груша – одне з найпоширеніших плодових дерев в Україні, яке росте на багатьох садових і присадибних ділянках. Однак садівники часто стикаються з проблемою: дерево дає дрібні плоди або зовсім не приносить врожаю. Причиною цього може бути неправильне сусідство з іншими рослинами. Водночас правильний підбір «сусідів» здатний покращити запилення, захистити від шкідників і покращити склад ґрунту. Які рослини стануть чудовими сусідами для груші і дозволять вам збирати багатий врожай щороку, пишуть «Новини Live».
Рослини, які варто посадити поруч із грушею
Досвідчені садівники наголошують, що правильний вибір сусідніх рослин може значно вплинути на здоров'я груші і забезпечити її гарний ріст і плодоносіння. Отже, посадіть поруч з грушею:
Інші сорти груш. Груша часто не здатна самозапилюватися, тому для збільшення врожаю варто висаджувати поруч з нею кілька різних сортів. Це покращить процес запилення і забезпечить багатий врожай.
Яблуня. Яблуні і груші мають схожі вимоги до ґрунту і догляду. Вони добре взаємодіють між собою, а спільне цвітіння може покращити запилення груші.
Малина та смородина. Ці кущі допомагають утримувати вологу в ґрунті, створюючи тим самим сприятливі умови для росту груші. Крім того, малина та смородина приваблюють бджіл, що сприяє кращому запиленню.
Виноград. Виноград не змагатиметься з грушами за поживні речовини, а також може служити природним бар'єром від сильного вітру. Важливо правильно направляти його пагони, щоб вони не затінювали дерево.
Нагідки та чорнобривці. Ці квіти-компаньйони мають властивість відлякувати шкідників своїм ароматом, що допомагає захистити грушу від попелиці та інших комах, які можуть пошкодити плоди й листя.