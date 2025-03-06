Груша часто не здатна самозапилюватися

Груша – одне з найпоширеніших плодових дерев в Україні, яке росте на багатьох садових і присадибних ділянках. Однак садівники часто стикаються з проблемою: дерево дає дрібні плоди або зовсім не приносить врожаю. Причиною цього може бути неправильне сусідство з іншими рослинами. Водночас правильний підбір «сусідів» здатний покращити запилення, захистити від шкідників і покращити склад ґрунту. Які рослини стануть чудовими сусідами для груші і дозволять вам збирати багатий врожай щороку, пишуть «Новини Live».

Рослини, які варто посадити поруч із грушею

Досвідчені садівники наголошують, що правильний вибір сусідніх рослин може значно вплинути на здоров'я груші і забезпечити її гарний ріст і плодоносіння. Отже, посадіть поруч з грушею: