Чому на плодових деревах відшаровується кора і що робити у такому випадку: поради садівникам
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Відшарування кори на деревах – поширена проблема, з якою стикаються багато садівників. Це явище може бути наслідком різних факторів, включаючи погодні умови, хвороби та неправильний догляд. Раннє виявлення та своєчасне реагування на пошкодження кори є ключовими для збереження здоров'я дерев. Як врятувати дерева, пише «Сенсація».
Причини відшарування кори
Погодні умови: різкі коливання температури, сонячні опіки взимку або морозобоїниможуть призводити до тріщин та відшарування кори;
Хвороби та шкідники: інфекції, такі як чорний рак або антракноз, часто атакують дерева через пошкоджену кору;
Механічні пошкодження: пошкодження кори можуть бути спричинені діяльністю гризунів або комах, що призводить до її відшарування.
Перші ознаки пошкодження кори можуть проявлятися у вигляді ледь помітних рожевих плям, які з часом стають більш вираженими. Якщо не вжити заходів, пошкоджена кора може стати вразливою для грибкових інфекцій, що негативно позначиться на здоров'ї дерева.
Методи лікування та профілактики
очищення пошкоджених ділянок: акуратно видаліть відшаровану або пошкоджену частину кори за допомогою стерильного інструменту;
обробка стовбура: після очищення обробіть відкриті ділянки протигрибковим засобом або 1% розчином мідного купоросу для запобігання інфекціям;
замазування садовим варом: через три дні після обробки замажте тріщини та рани садовим варом для захисту від хвороб та шкідників;
обгортування стовбура: обмотайте стовбур натуральними матеріалами, такими як старі простирадла, щоб захистити його від механічних пошкоджень та впливу погодних умов. Уникайте використання непроникних для повітря матеріалів, які можуть сприяти розвитку хвороб;
побілка стовбура: після висихання обгортувального матеріалу побіліть стовбур дерева для додаткового захисту від сонячних опіків та шкідників.