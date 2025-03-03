Перші ознаки пошкодження кори можуть проявлятися у вигляді ледь помітних рожевих плям

Відшарування кори на деревах – поширена проблема, з якою стикаються багато садівників. Це явище може бути наслідком різних факторів, включаючи погодні умови, хвороби та неправильний догляд. Раннє виявлення та своєчасне реагування на пошкодження кори є ключовими для збереження здоров'я дерев. Як врятувати дерева, пише «Сенсація».

Причини відшарування кори

Погодні умови: різкі коливання температури, сонячні опіки взимку або морозобоїниможуть призводити до тріщин та відшарування кори; Хвороби та шкідники: інфекції, такі як чорний рак або антракноз, часто атакують дерева через пошкоджену кору; Механічні пошкодження: пошкодження кори можуть бути спричинені діяльністю гризунів або комах, що призводить до її відшарування.

Перші ознаки пошкодження кори можуть проявлятися у вигляді ледь помітних рожевих плям, які з часом стають більш вираженими. Якщо не вжити заходів, пошкоджена кора може стати вразливою для грибкових інфекцій, що негативно позначиться на здоров'ї дерева.

Методи лікування та профілактики