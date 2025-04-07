Для боротьби з моніліозом використовують різні фунгіциди

Моніліоз – це грибкова інфекція, яка найбільше шкодить плодам під час цвітіння. Хвороба викликається грибами роду Monilia, що заражають дерева через кору. Інкубаційний період триває до двох тижнів, і в цей час уражені рослини починають жовтіти, в’янути та поступово гинути. Як захистити сад від грибка, пише Флористікс.

Основні симптоми моніліозу

Признаки моніліозу на рослинах проявляються у вигляді коричневих плям на листі, квітках і плодах. Після зараження плоди набувають спиртового присмаку, їх м’якоть буріє, і через 7-10 днів з’являються кремові спородохії. Хворі плоди часто муміфікуються, залишаючись на дереві до зими. Підвищена вологість і температура в межах 15-20°C є оптимальними умовами для розвитку моніліозу.

Методи боротьби з моніліозом

Лікування моніліозу вимагає комплексного підходу, що включає агротехнічні методи та використання хімічних або біологічних фунгіцидів. Перш за все, важливо своєчасно видаляти уражені частини рослин (гілки, плоди), спалюючи їх. Це допоможе знизити кількість інфекційних спір у саду. Обрізка дерев і побілка штамбів з добавками фунгіцидів також є ефективними профілактичними заходами. Систематичне обприскування рослин фунгіцидами до та після цвітіння допомагає уникнути розвитку хвороби.

Профілактика моніліозу

Основною профілактикою моніліозу є правильний догляд за садом. Важливо не висаджувати дерева занадто щільно, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря, а також обробляти дерева від шкідників, які можуть бути переносниками спор. Відновлення дерев після зими за допомогою спеціальних обробок, таких як бордоська суміш, є також важливою частиною профілактики.

Лікування на різних культурах

Моніліоз може вражати різні плодові дерева, такі як яблуні, груші, вишні, черешні та абрикоси. Для кожного виду існують специфічні ознаки захворювання, але основний підхід до лікування залишається однаковим. У разі ураження кісточкових культур на них з’являються темні плями, що швидко поширюються по плодах. Для запобігання зараженню вишень і черешень потрібно регулярно видаляти хворі частини дерева та обробляти рослини фунгіцидами після цвітіння.

Препарати для боротьби з моніліозом

Для боротьби з моніліозом використовують різні фунгіциди. Мідьвмісні препарати, такі як «Абіга-Пік» та «Мікосан-В», є найбільш ефективними у профілактиці і лікуванні моніліозу. Також застосовують системні фунгіциди, такі як «Хорус». Вони допомагають запобігти розвитку захворювання на різних етапах вегетації. Під час використання таких препаратів важливо дотримуватися інструкцій, щоб не пошкодити рослини та досягти найкращих результатів у боротьбі з інфекцією.