Перед використанням цих засобів важливо правильно підготувати розчин

Щоб забезпечити здоров’я садових рослин та запобігти появі різних хвороб чи шкідників, садівники використовують різноманітні препарати. Два з найбільш популярних та ефективних засобів для обробки саду – залізний купорос та карбамід (сечовина). Ці препарати не лише виконують функцію захисту від хвороб та шкідників, але й підживлюють рослини, сприяючи їхньому здоровому розвитку. Крім того, вони є відносно безпечними для навколишнього середовища та людини. Як правильно їх зміщати для більш якісної обробки, пише ТСН.

Перед використанням цих засобів важливо правильно підготувати розчин і ретельно дотримуватися інструкцій щодо дозування, щоб не нашкодити рослинам.

Як правильно розводити карбамід і залізний купорос

Концентрація розчину залежить від мети обробки – для профілактики, лікування хвороб або боротьби зі шкідниками. Правильне дозування відіграє ключову роль у ефективності та безпеці обробки.

Для профілактики хвороб

Щоб запобігти виникненню захворювань, особливо у молодих дерев або хвойних культур, слід використовувати розчин залізного купоросу в концентрації 100-200 г на відро води. Для дорослих дерев кількість препарату збільшується до 300 г на відро води. У разі необхідності лікування дерева, ураженого хворобами, застосовують більш концентрований розчин – 500 г на відро води.

Для боротьби зі шкідниками

Сечовина або карбамід є відмінним засобом для боротьби з різноманітними садовими шкідниками. Для профілактики здорових дерев потрібно розвести 400 г сечовини на відро води. Якщо шкідників вже помічено, дозу карбаміду збільшують до 700 г на відро води.

Ключові зауваження

Важливо пам’ятати, що карбамід не слід використовувати при низьких температурах чи під час заморозків, оскільки це може знизити ефективність препарату. Тому обробку краще проводити в тепліші дні, коли температура стабільно тримається вище нуля.

Дотримання правильних пропорцій і умов застосування допоможе досягти найкращих результатів у догляді за садом, гарантуючи рослинам належний захист і підживлення.