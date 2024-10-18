Для обрізки плетистих троянд вам знадобиться близько 15-30 хвилин, залежно від розміру рослини

Багато хто вважає, що обрізка троянд абсолютно необов'язкова, але це не так. Чим густіші квіти, тим менше світла потрапляє на них. Обрізка ж дозволяє прорідити рослину і надати доступ до сонячного світла. У результаті троянда краще росте і довше цвіте.

Жовтень – найкращий час для обрізання плетистих троянд. Плетисті троянди цвітуть на пагонах, які виросли тієї ж весни, тому їх можна сміливо обрізати зараз. А ось ті троянди, які цвітуть на пагонах, вирощених минулого літа, краще обрізати відразу після цвітіння. Детальніше про обрізку плетисних троянд пише Еxpress.

Чому варто обрізати плетисті троянди в жовтні

Обрізка плетистих троянд може здатися непростим завданням, але насправді це не так складно. Якщо ви зробите це в жовтні, ваші троянди матимуть більше шансів на рясне цвітіння наступного року. Правильна обрізка дозволить рослині зберегти енергію, щоб зосередитися на вирощуванні нових, сильних пагонів навесні.

Окрім того, видаляючи пошкоджені або сухі стебла, ви запобігаєте появі шкідників і зменшуєте ризик грибкових захворювань, які часто виникають восени. Це також полегшить догляд за рослинами взимку, так що навесні вам не доведеться витрачати багато часу на обрізку.

Як правильно обрізати плетисті троянди в жовтні

Почніть з видалення пошкоджених або перехрещених стебел, які можуть ускладнити ріст. Якщо при зрізанні ви бачите зелену частину всередині, це ознака здорового росту, і ці стебла можна залишити. Також позбудьтеся слабких або тонких стебел, які не витримають великі квіти.

Після обрізки обов’язково приберіть опале листя та гілочки, адже вони можуть притягувати шкідників у ваш сад. Створіть рослині форму, яка дозволить добре циркулювати повітрю та пропускати сонячне світло.

Основні стебла розташуйте віялом і прив’яжіть до дроту або решітки, щоб підтримати троянду. Потім обріжте бічні пагони, які цвіли цього року, до короткого куща з кількома листочками. В результаті ви отримаєте обрізку, яка допоможе рослині розвиватися.

Для обрізки плетистих троянд вам знадобиться близько 15-30 хвилин, залежно від розміру рослини. Це просте завдання допоможе підготувати ваші троянди до зими і забезпечить їхнє пишне цвітіння наступного року.