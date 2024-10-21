Основна таємниця китайського методу вирощування полягає у висаджуванні цибулі не у звичайні грядки, а на спеціальні греблі

В Україні, поряд з традиційним способом висаджування цибулі, набуває популярності так званий китайський метод. За словами фахівців, цибулини, вирощені на гребенях, виходять міцнішими, щільнішими та здоровішими. Цибулю у такому випадку висаджують у гребені. Про те, як правильно садити цибулю за китайським методом, пишуть «Добрі новини».

«Китайський» спосіб посадки цибулі – це справжня таємниця дачників, які прагнуть отримати рясний і якісний врожай. Цей метод набув популярності завдяки своїй простоті та ефективності, а головне, він дозволяє отримати велику, соковиту цибулю без зайвого клопоту.

Основна таємниця китайського методу вирощування полягає у висаджуванні цибулі не у звичайні грядки, а на спеціально створені греблі висотою приблизно 15-20 см. Це сприяє кращій аерації ґрунту та запобігає застою води, що є вирішальним для здорового зростання цибулин. Таким чином, коріння отримує достатньо кисню, а цибуля менш схильна до надлишкової вологості, яка часто призводить до гнилі.

Інший ключовий елемент такої посадки – це ретельне прорідження. Цибулі необхідно багато простору для розвитку, тому між рослинами має бути відстань не менше 25-30 см. Це забезпечує кожній рослині достатньо місця для зростання та формування великих бульб.

За цим методом цибулю висаджують вже після того, як вона трохи підросла в парнику або розсаднику. Це дозволяє укоренитися рослині в оптимальних умовах і перенести її у відкритий ґрунт вже готовою до активного росту.

Крім цього, необхідно забезпечити адекватне підживлення ґрунту. Перед висадкою на грядки можна додати компост або мінеральні добрива. Таке живлення надасть цибулі всі потрібні поживні речовини для активного росту та міцності.

Завдяки цьому підходу результат перевершить очікування – цибуля виросте не лише великою, але й стане більш стійкою до захворювань та шкідників. Крім того, її смак буде більш виразним та солодшим.