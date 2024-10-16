Для тривалого зберігання цибулі ідеально підходять два місця: льох або холодильник

Цибуля – незмінний інгредієнт на кухні протягом всього року. І щоб мати у запасі цей овоч, потрібно знати, як правильно його підготувати до зимівлі. Проте, відповідне місце зберігання – це лише одна з умов, важливим також є правильний та вчасний збір врожаю. Все про збір та зберігання цибулі взимку, читайте у добірці ZAXID.NET.

Як зрозуміти, що цибуля дозріла

Термін зберігання цибулі залежить від багатьох чинників: характеристик сорту, часу посадки, погодних умов, які можуть відрізнятися щороку, та методів агротехніки. Наприклад, цибулю-порей збирають пізніше через довший вегетаційний період, в той час як цибулю, посаджену на зиму, збирають раніше, ніж весняну цибулю.

Враховуючи ці чинники, в Україні збір цибулі відбувається з кінця липня до початку жовтня. Зазвичай цибуля дозріває протягом 70-80 днів після посадки.

Як правильно збирати цибулю для тривалого зберігання

Цибулю збирають у теплий, сонячний день. Якщо ґрунт занадто щільний, слід акуратно підкопати кожну цибулину вилами чи іншим зручним інструментом. Витягувати цибулю потрібно обережно, за одну головку руками. Беручи відразу кілька, можна випадково обірвати стебло чи пошкодити цибулину. Очистити цибулю від землі слід обережно руками, не використовуючи гострих інструментів або не стукаючи головками одну об одну.

Пошкоджені цибулини не годяться для зберігання і мають бути використані якнайшвидше. Цибулини з ознаками гниття чи пошкоджені шкідниками слід негайно знищити. Після збору цибулю залишають підсихати прямо на грядці.

У чому зберігати цибулю взимку

Безумовно, вершину популярності очолює цибуля, яка зберігається в сітках. Вся справа в тому, що саме в сітці цибуля найкомфортніше відчуває, так як максимально провітрюється через дирки сітки.

Серед поширених варіантів також обирають:

ящик;

капронові панчохи;

тканинні мішки.

Для тривалого зберігання цибулі ідеально підходять два місця: льох або холодильник з температурою від 0 до +4 градусів. Також можна зберігати її в звичайному приміщенні з температурою близько +20 градусів і середньою вологістю, оскільки при відхиленнях від цих умов зростає ризик пересихання чи гниття.