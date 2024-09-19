Збирати цибулю потрібно в теплий, сонячний день

Для того, щоб цибуля могла простояти всю зиму недостатньо лише правильно зберігати її, а і вчасно зібрати урожай. Важливо, щоб цибуля не перестиглою. За якими ознаками зрозуміти, що час її збирати, пише ТСН.

Термін зберіганні цибулі залежить від багатьох факторів: особливості сорту цибулі, часу садіння, погодних умов, які різняться від року в рік, особливостей агротехніки.

Наприклад, цибулю порей через довший вегетаційний період збирають пізніше, ніж інші види цибулі, цибулю, посаджену під зиму – раніше ярої цибулі.

Залежно від цих факторів, цибулю в Україні збирають від кінця липня і до початку вересня. Зазвичай цибуля дозріває через 70-80 днів після садіння.

За якими ознаками визначити, що час збирати цибулю

колір пір’я цибулі змінюється, на листках з'являються жовті вкраплення або листя масово жовтіє;

частина цибулини між пір'ям і головкою втрачає пружність, шийка цибулини розм'якшується;

пір'я та листя вилягають, схиляються до землі через втрату пружності шийки цибулини (проте пожовтіння листя та його вилягання можуть бути ознакою хвороби. Тому важливо перевірити, чи виросла цибулина до нормального розміру);