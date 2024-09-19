Як зрозуміти, що цибуля дозріла: 5 головних ознак
Для того, щоб цибуля могла простояти всю зиму недостатньо лише правильно зберігати її, а і вчасно зібрати урожай. Важливо, щоб цибуля не перестиглою. За якими ознаками зрозуміти, що час її збирати, пише ТСН.
Термін зберіганні цибулі залежить від багатьох факторів: особливості сорту цибулі, часу садіння, погодних умов, які різняться від року в рік, особливостей агротехніки.
Наприклад, цибулю порей через довший вегетаційний період збирають пізніше, ніж інші види цибулі, цибулю, посаджену під зиму – раніше ярої цибулі.
Залежно від цих факторів, цибулю в Україні збирають від кінця липня і до початку вересня. Зазвичай цибуля дозріває через 70-80 днів після садіння.
За якими ознаками визначити, що час збирати цибулю
колір пір’я цибулі змінюється, на листках з'являються жовті вкраплення або листя масово жовтіє;
- частина цибулини між пір'ям і головкою втрачає пружність, шийка цибулини розм'якшується;
- пір'я та листя вилягають, схиляються до землі через втрату пружності шийки цибулини (проте пожовтіння листя та його вилягання можуть бути ознакою хвороби. Тому важливо перевірити, чи виросла цибулина до нормального розміру);
- зовнішні лусочки цибулини підсихають, набувають золотистого, білого або фіолетового відтінку, залежно від сорту.