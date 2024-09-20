Збирати цибулю потрібно в теплий, сонячний день

Збирають цибулю на городі зазвичай у середині вересня – на початку жовтня, коли ще сонячно та сухо. За два тижні до збору не рекомендують поливати рослину, бо тоді цибульки знову пустять нове коріння. Про інші правила збирання цибулі для зберігання, пише ТСН.

Як правильно збирати цибулю