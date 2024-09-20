Як правильно збирати цибулю для тривалого зберігання: поради городникам
Збирати цибулю потрібно в теплий, сонячний день
Збирають цибулю на городі зазвичай у середині вересня – на початку жовтня, коли ще сонячно та сухо. За два тижні до збору не рекомендують поливати рослину, бо тоді цибульки знову пустять нове коріння. Про інші правила збирання цибулі для зберігання, пише ТСН.
Як правильно збирати цибулю
- Збирати цибулю потрібно в теплий, сонячний день;
- Якщо земля дуже щільна, треба підкопати кожну цибулину вилами або іншим зручним інструментом;
- Висмикувати цибулю треба руками по одній голівці. Якщо брати одразу декілька, можна обірвати стебло або пошкодити цибулину;
- Очищати цибулю від землі потрібно вручну, не можна відшкрібати ґрунт гострим інструментом або вдаряти головки одна об одну;
- Пошкоджені цибулини для зберігання не підходять, їх потрібно використати для споживання найближчим часом. Цибулини з ознаками гниття, пошкоджені шкідниками краще одразу знищити;
- Після збирання цибулю залишають підсохнути на грядці.
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