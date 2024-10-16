Не рекомендується використовувати для озимого посіву сорти та гібриди, призначені для весняної сівби

Основним завданням посадки озимої цибулі восени – обрати правильний сорт. Не можна садити звичайні сіянці цибулі, які ви зазвичай садите на літо, адже під впливом низьких температур цибулина постраждає і урожаю може згинути.

Через зміни клімату, багато аграріїв та новачків у городництві віддають перевагу посадці цибулі на зиму, враховуючи всі переваги цього методу. Озима цибуля не вимагає зрошення до середини травня, оскільки весною в ґрунті достатньо вологи. Врожай виходить багатий – цибулини виростають більші, ніж при весняному посіві, і здорові, майже не уражаються шкідниками, пише Аgronews.ua.

Для озимого вирощування призначені спеціальні сорти і гібриди, які добре переносять низькі температури. Серед розмаїття сортів і гібридів цибулі-саджанки слід відзначити кілька найпопулярніших:

Радар – середньопізній сорт, який добре росте на важких ґрунтах, користується широким попитом серед багатьох дачників і фермерів. Форма округла, вага до 200 г.

Шекспір – ранній сорт з дуже м’яким і приємним смаком. Цибулина округло-овальна з довгим хвостиком, вагою 80-100 г.

Сеншуй – середньопізній сорт, добре зберігається у зимовий період. Форма товарної ріпки округла, вага 150-250 г.

Сеншу Єллоу – ультра ранній сорт, стабільної урожайності, округлої форми, вагою 80-120 г, при правильній агротехніці досягає до 200 г.

Трой F1 – ранній гібрид з гарною щільністю, завдяки чому його можна збирати механічним способом. Форма округла і плоскоокругла, вага 80-120 г.

Не рекомендується використовувати для озимого посіву сорти та гібриди, призначені для весняної сівби, оскільки вони менш стійкі до зимових умов, схильні до стрілкування, а також збір врожаю цибулі може бути відтермінований.