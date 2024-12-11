В холодну пору року стомати листків закриваються, і листя випаровує менше вологи, споживаючи мінімум поживних речовин

З настанням осені, більшість дерев та кущів готуються до зими, скидаючи листя. Перед цим листя змінює колір. Однак, іноді листя залишається на гілках навіть з початком холодів. Це може статися з кількох причин і мати різні наслідки для дерев, а також існують способи допомогти їм в цьому випадку, пише «Флористікс».

Чому не опадає листя

Деякі садівники вважають, що так відбувається через перенасичення ґрунту азотом у другій половині вегетації. Нібито, якщо наприкінці літа та восени під дерева посилено вносилися азотні підживлення, рослини не поринають у стан спокою та продовжують розвиватися.

За ще однією версією, листя продовжує триматися на деревах через рясні поливи в кінці літа і восени. Також стверджують, що таку поведінку демонструють не районовані культури. Тобто, якщо дерево чи кущ призначено для вирощування у теплому кліматі, але висаджено на півночі, то вони можуть зберігати листя аж до грудня.

З настанням осені та охолодженням ґрунту, дерева адаптуються до природних умов і поступово переходять у стан спокою. Коренева система зменшує поглинання вологи та поживних речовин, а листя жовтіє. Природа подає сигнал на вироблення фітогормону етилену, який сприяє формуванню перетинки, що відділяє листя від гілок. Після формування перетинки листок перестає отримувати поживні речовини, хлорофіл руйнується, він змінює колір і опадає.

Якщо ж рослина не отримує сигналу на вироблення етилену через збій, перетинки не формуються. В холодну пору року стомати листків закриваються, і листя випаровує менше вологи, споживаючи мінімум поживних речовин, що не шкодить рослині. Таким чином, листя перебуває в стані анабіозу: воно не завершило життєвий цикл і не відмерло, але і не живе, воно просто спить.

Виникає питання, чому одне дерево отримує сигнал на вироблення етилену, а інше – ні. Це схоже на ситуацію, коли під час сезонного грипу десять людей залишаються здоровими, а один захворює. Можливо, це через нижчу опірність організму, або особливі умови, що вплинули на нього.

Що робити

Що робити з цим листям? З маленьких дерев та кущів листя можна зібрати, але з великих, дорослих дерев ви не зможете його зняти. І немає в цьому потреби. Це явище не є небезпечним, і дерево добре перезимує як з листям, так і без нього.