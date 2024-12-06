Догляд за ялинкою залежить також від виду хвойної рослини

Якщо все частіше ви задумуєтесь над тим, аби посадити на подвір’ї ялинку, щоб святковою окрасою на новорічні свята була ваша власна зелена красуня, то варто спочатку ознайомитись з особливостями росту цього дерева. Чи можна садити ялинку на подвір’ї і яка основна умова, пише «Суспільне».

Чому не можна садити ялинку в подвірʼї

На це питання є лише єдина відповідь – хвойна рослина може завдати шкоду фундаменту будівлі, оскільки має сильне та розгалужене коріння. Тож саджайте у подвірʼї сміливо лише за умови, що рослина ростиме як мінімум на відстані чотири метри від споруд та дротів, які може порвати дерево у випадку падіння.

Також зверніть увагу на те, що догляд за ялинкою залежить також від виду хвойної рослини. Нині в садових центрах та магазинах пропонують чимало різних рослин. Утім серед найпопулярніших: ялина канадська Коніка, кипарисовик Лавсона Елвуді, ялівець китайський Стрікта та, звісно, і ялина звичайна.