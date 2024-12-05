Ялівець може стати чудовою альтернативою традиційній новорічній ялинці

Традиційною прикрасою Різдва та Нового року є новорічна ялинка. Проте зараз не кожен може собі її купити, та й не завжди її є, де поставити. Тому Ukr.Media пропонує альтернативи – домашні рослини в горщиках, які легко перетворити на святкову прикрасу.

Кімнатний кипарис

У квартирі може успішно рости хвойна рослина, така як кипарис або його близький родич - кипарисовик. Він має вигляд невеликого куща або деревця зі світло-зеленою хвоєю, і його можна придбати у флористичному магазині. Після святкування Нового року цю рослину можна залишити в приміщенні як декоративну кімнатну рослину. Важливо розташувати її у прохолодному, добре освітленому місці та регулярно зволожувати. Влітку кипарис можна винести на балкон.

Ялиця

Ця рослина дуже цікава, має щільні та міцні гілки, які не колючі, тому прикрашати ялицю – справжнє задоволення. На це дерево можна повісити дрібний декор та, звісно, гірлянду.

Пуансетія

Ця чудова квітка є символом Різдва у багатьох країнах. Вона найкраще виглядає взимку, коли цвіте, тому її суцвіття часто називають «Віфлеємською зіркою» або «Різдвяною зіркою».

Ардізія

Ще одна популярна зимова рослина завдяки червоним ягідкам. Багато хто називає її мініатюрним Райським деревом.

Мандаринове дерево

Звичайно, який же Новий рік без мандарин? А тут вони ще й на дереві.

Шлюмбергера

Різдвяник або шлюмбергера – дуже популярна кімнатна рослина, що довгий час прикрашала численні підвіконня у міських висотках та сільських оселях, а також школи. Вона рясно квітне саме під час новорічних та різдвяних свят.

Ялівець

Ялівець може стати чудовою альтернативою традиційній новорічній ялинці. Ця прекрасна хвойна рослина має дуже приємний аромат, який додасть святковості атмосфері. Втім, варто пам'ятати, що ялівець не призначений для вирощування у кімнатних умовах, тому його потрібно або виростити з насіння, або придбати у спеціалізованому магазині.