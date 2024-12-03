Концентрація активної речовини має бути настільки низькою, щоб вона не змогла завдати шкоди

Із настанням холодів і скороченням світлового дня, багато кімнатних квітів починають відчувати серйозний недолік світла. Навіть розташування на південному боці вікна не здатне забезпечити достатнього освітлення. У період мінусових температур частота провітрювання приміщень скорочується і квіти починають відчувати дефіцит кисню. Як допомогти квітам за допомогою перекису, пише Ukr.Media.

Перекис водню може покращити стан рослин. Він містить молекули кисню та водню – ключові елементи, особливо важливі під час зимового періоду. Окрім складу, перекис водню має антисептичні властивості, що зробили його популярним у медицині. Ця особливість також допомагає захистити рослини від багатьох шкідників та хвороб.

Чи небезпечний для квітів перекис водню

Коли йдеться про використання перекису водню, завжди мається на увазі слабкий розчин цього препарату у воді. Концентрація активної речовини має бути настільки низькою, щоб вона не змогла завдати шкоди.

Як застосовувати перекис водню

Оживити квіти легко. Просто замініть звичайну воду для поливу на розчин перекису водню. Щоб його приготувати, додайте чотири столові ложки 3%-ного перекису водню у дволітрову банку води. Перекис можна купити в будь-якій аптеці чи господарському магазині.

Поливати потрібно обережно, щоб не розмити коріння, використовуючи спринцівку або маленьку лійку.

Якого результату очікувати

Вже у перший тиждень після початку поливання квіти оживають і здаються більш соковитими. Згодом листя набуває більш насиченого відтінку, стає яскравіше і зеленіше. Загальний стан рослин покращується, а квіти виглядають здоровими та добре доглянутими.