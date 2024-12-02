Ідеальним місцем для розміщення кімнатного хлорофітума є східні або західні вікна

Хлорофітум – ідеальна кімнатна рослина для початківців квітникарів. Вона дуже невимоглива до догляду і непримхлива. Крім того, завести хлорофітум в будинку корисно, він очищає повітря, нейтралізує шкідливі домішки. Розмноження рослини теж нескладне. Як правильно за ним доглядати, пише «Флористікс».

Освітлення

Ідеальним місцем для розміщення кімнатного хлорофітума є східні або західні вікна, адже ця рослина потребує яскравого, але не прямого світла. Вона може переносити прямі сонячні промені лише кілька годин на день. Не рекомендується вирощувати різнокольорові форми в тіні, бо вони можуть втратити своє забарвлення.

Температура

Температура не відіграє вирішальної ролі. Влітку рекомендується виносити квіти хлорофітума на свіже повітря в місце, захищене від дощу та протягів. Взимку слід уникати зниження температури нижче 10 °C, оскільки це може зашкодити рослині.

Полив хлорофітума

Квітка хлорофітум потребує значної кількості вологи з весни до осені, тому в цей період їй необхідний рясний полив. Недостатній полив може призвести до формування бульбоподібних потовщень. У зимовий час полив повинен бути обережнішим, з увагою до того, щоб земля не пересихала та не ставала кислою.

Обприскування хлорофітума

Обприскування не є обов'язковим, проте рослина реагує на нього прискореним ростом.

Підживлення хлорофітума

Весною та влітку рослини слід підгодовувати кожні два тижні, чергуючи органічні та мінеральні добрива.