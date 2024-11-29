Пуансетія – це рослина, надзвичайно чутлива до температур

Пуансетія, також відома як молочай-різдвяник, є символом Різдва в багатьох країнах. Однак ця багаторічна рослина може слугувати прикрасою для дому не лише під час новорічно-різдвяних свят. Чому паунсетія втрачає листя і не цвіте, пише Jungle Boogie.

Чому у пуансетії опадає листя

Температура і освітленість

Пуансетія – це рослина, надзвичайно чутлива до температур нижче 16°C та протягів. Вона може швидко відреагувати пожовтінням листя, їх скручуванням та опаданням. Тому, перевозячи пуансетію з магазину додому, обережно загорніть її у папір і забезпечте, щоб подорож була максимально короткою. Вдома розмістіть її у світлому та теплому місці при температурі 18°–22°С. Взимку, коли денне світло є обмеженим, ідеальним місцем може стати підвіконня південного вікна.

Під час святкових днів можна тимчасово поставити пуансетію на стіл або в куток кімнати, але не забувайте, що це не повинно бути постійним місцем – там занадто темно для неї. Також важливою є температура води для поливу: уникайте використання холодної води прямо з крана. Краще підготувати воду заздалегідь, залишивши її на добу досягти кімнатної температури.

Полив і вологість повітря

Зміни на листках пуансетії можуть виникати також через надлишковий полив. На жаль, врятувати рослину від перезволоження важко, адже процеси гниття розпочинаються швидко. Тому переконайтеся, що грунт добре просох перед кожним поливом (майже повністю) і ніколи не залишайте воду в піддоні чи підставці. Ви також можете спробувати поливати рослину частіше – можливо, раз на кілька днів, але лише невеликими порціями води.

Зверніть увагу, що занадто сухе повітря також шкідливе для пуансетії. Висока вологість повітря є потрібною квітці, тому якщо у вас є зволожувач повітря або ви тримаєте багато інших рослин, ваша пуансетія точно почуватиметься краще.

Втрата листя під час цвітіння

Це абсолютно нормально, коли пуансетія втрачає листя під час цвітіння. Після цвітіння вона також вимагає досить особливого догляду. Тут слід уточнити одне – барвисті листя пуансетії – це не квіти, а так звані гіпофізи або приквітки. Квітки пуансетії знаходяться на верхівці пагонів, вони дуже дрібні і не дуже ефектні.