Щоб зацвісти, пуансетії потрібен правильний світловий і температурний режим

Пуансетія, або як її ще називають молочай-різдвяник чи різдвяна/віфлеємська зірка, є символом Різдва у багатьох країнах. Проте це багаторічник, який може прикрашати оселю не тільки в період новорічно-різдвяних свят. Від яких хвороб і шкідників може потерпати ця рослина, як їх попередити та як з ними боротися, розповідає «Флорист-Х».

Шкідники

Іноді пуансетія потерпає від трипсів, щитівок, білокрилкок, борошнистого червця і павутинного кліща. Борошнистий червець утворює білу воскоподібну субстанцію, а тля та білокрилки залишають на листках клейкі плями. Боротися з ними можна як народними засобами, так і системними інсектицидами.

Тлю і щитівку знищують, щотижня протираючи листя мильним розчином з обох сторін, після чого мило змивають під душем. З червцями борються обробкою листя мінеральним маслом. Якщо ці засоби не допомагають, можна використати спеціальні препарати від цих шкідників.

Хвороби

Хворіє пуансетія на сіру гниль, фузаріоз і борошнисту росу. Сіра гниль з’являється через підвищену вологість повітря і виглядає як пліснявий наліт на пагонах, стеблах і суцвіттях, а на листі утворюються бурі плями. Для боротьби з сірою гниллю використовують «Фундазол», «Скор» або «Чистотіл».

Фузаріоз робить пагони бурими, а пізніше – майже чорними, вони в’януть і відмирають. Борошниста роса вкриває листя і приквітки білим нальотом, під яким рослина поступово набуває коричневого кольору. Знищуються ці грибкові захворювання фунгіцидами «Фітоспорін-М», «Топаз», а також «Скор» і «Чистотіл».

Найпоширеніші проблеми пуансетії

Чому жовтіє листя

Коли рослину утримують в прохолодному приміщенні і при цьому регулярно перезволожують ґрунт, починається загнивання коренів, яке супроводжується пожовтінням листя. Іншою причиною може бути, навпаки, занизька вологість повітря, внаслідок якої рослину вражає павутинний кліщ.

Чому опадає листя

Опадання листя може бути наслідком, як і його жовтизна, перезволоження ґрунту при низькій температурі приміщення та занадто сухого повітря в кімнаті. Тобто листя спочатку жовтіє, а потім опадає. Опадає листя і від недостатнього поливання рослини. Іноді опадання листя спричиняється різким перепадом температур або браком освітлення. Після Різдва скидання листя для пуансетії є природним процесом, адже рослина готується до періоду спокою.

Чому не цвіте

Найімовірніше, пуансетія не цвіте через неправильний догляд. Головне, що потрібно рослині, щоб зацвісти, – це правильний світловий і температурний режим. Найкомфортніша температура під час цвітіння – 16-14°C вище нуля, після початку цвітіння її потрібно обприскувати теплою водою. Для стимуляції закладки бутонів на початку жовтня потрібно ставити рослину на ніч у коробку, що не пропускає світло, або в шафу, де вона перебуватиме не менше 14 годин на день.

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