Полив у вечірній час може призвести до перезволоження ґрунту

Успішний ріст кімнатних рослин значно залежить від поливу. Квітникарі часто роздумують над тим, коли найкраще це робити, адже неправильний вибір часу для поливу може призвести до серйозних проблем і навіть до загибелі рослин. В який час найкраще поливати вазони, пише «Доброта».

Досвідчені садівники радять поливати рослини вранці, оптимально – з 8:00 до 10:00. Це час, коли рослини активно вбирають воду через коріння для підтримки росту та евапотранспірації (сумарне випаровування), особливо під час фотосинтезу.

Полив у вечірній час може призвести до перезволоження ґрунту, оскільки недостатня киснева циркуляція ускладнює засвоєння води корінням, що може спричинити закисання ґрунту та гниття коренів. Не слід забувати, що вночі коріння має низьку активність і майже не вбирає воду.