Домашній затишок неможливо уявити без кімнатних рослин

Домашній затишок неможливо уявити без кімнатних рослин. Але щоб вони щодня радували око своєю красою, потрібно знати, чим їх краще підживлювати, особливо у холодні пори року. Які добавки обрати для підживлення рослин, пише Prosto Way.

Варіанти домашніх підживлень

Серед найкращих домашніх засобів підживлення:

цукор;

кавова гуща;

дріжджі;

цибулиння;

бананові шкірки;

яєчна шкаралупа.

Цукор. Щоб зробити добриво, потрібно взяти 1 столову ложку цукру на 0,5 літри води, розмішати. Або насипати цукор одразу в горщик під рослину, а тоді полити.

Кавова гуща. Каву можна насипати відразу на поверхню ґрунту та обережно перемішати із землею в горщику.

Дріжджі. 10 грам розвести у 1 літрі теплої води, додавши 1 столову ложку цукру.

Цибулиння. Жменю цибулиння залити 1 літром окропу, настояти кілька годин.

Бананові шкірки. Бананові шкіри потрібно дрібно нарізати, залити 1 літром води і настояти 2 год.

Такі поливи рекомендується здійснювати раз на два тижні.

Настоянка на основі яєчної шкаралупи теж добре себе зарекомендувала. Для її створення потрібно залити шкаралупу з 3-4 яєць одним літром води і залишити в темному та теплому місці на п'ять днів. Готову цілющу настоянку використовують для поливу кожного куща, виливаючи 200-300 мл в залежності від розміру горщика та рослини. Це рекомендується робити ввечері, щоб не пошкодити коріння рослин.