Попри звичний вигляд, цей засіб має доволі цікавий склад

Господарське мило знайоме багатьом ще з дитинства: його використовують для прання, видалення плям та прибирання. Попри звичний вигляд, цей засіб має доволі цікавий склад, а цифри на брусках позначають важливу характеристику продукту. ТСН розповідає, з чого ж насправді роблять господарське мило.

З яких компонентів виготовляють господарське мило?

Згідно з українським стандартом ДСТУ 4544:2006 «Мило господарське тверде», який розробили фахівці Українського науково-дослідного інституту олій і жирів, основою господарського мила є жири та олії, які обробляють лугом. У результаті хімічної реакції утворюються натрієві солі жирних кислот. І саме вони забезпечують здатність мила видаляти жир та забруднення з тканин і поверхонь.

Виробники можуть використовувати таку сировину:

Тваринні жири. Зокрема, яловичий та інші технічні жири, які забезпечують твердість бруска.

Рослинні олії. Пальмова, кокосова та інші олії можуть входити до складу залежно від рецептури.

Гідровані жири. Це жири, властивості яких змінюють спеціальною технологічною обробкою.

Синтетичні жирні кислоти. Їх теж використовують відповідно до вимог стандарту.

Окрім основної мийної речовини, у готовому продукті можуть бути вода, сіль та інші технологічні компоненти. Під час омилення (хімічної реакції) також утворюється гліцерин, але його кількість у бруску теж залежить від технології виробництва та подальшого оброблення мильної маси.

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Насправді точний склад залежить від рецептури конкретного виробника. Саме тому господарське мило окремих марок може відрізнятися кольором, запахом, твердістю та швидкістю утворення піни.

Що означають позначення 72%, 70% та 65% на бруску мила?

Цифри часто помилково сприймають як відсоток жиру або кількість олій у складі. Але насправді вони позначають групу мила за вмістом жирних кислот.

Для різних груп встановлені такі мінімальні значення:

72% – не менше 70,5 г жирних кислот на 100 г номінальної маси мила. 70% – не менше 69 г жирних кислот на 100 г. 65% – не менше 64 г жирних кислот на 100 г.

Тому чим вищий показник, тим більша частка основної мийної речовини міститься у бруску. Саме через це господарське мило може мати різні властивості залежно від відсотка, зазначеного на продукті.