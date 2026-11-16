З чого насправді роблять господарське мило: що означають цифри на бруску
Господарське мило знайоме багатьом ще з дитинства: його використовують для прання, видалення плям та прибирання. Попри звичний вигляд, цей засіб має доволі цікавий склад, а цифри на брусках позначають важливу характеристику продукту. ТСН розповідає, з чого ж насправді роблять господарське мило.
З яких компонентів виготовляють господарське мило?
Згідно з українським стандартом ДСТУ 4544:2006 «Мило господарське тверде», який розробили фахівці Українського науково-дослідного інституту олій і жирів, основою господарського мила є жири та олії, які обробляють лугом. У результаті хімічної реакції утворюються натрієві солі жирних кислот. І саме вони забезпечують здатність мила видаляти жир та забруднення з тканин і поверхонь.
Виробники можуть використовувати таку сировину:
- Тваринні жири. Зокрема, яловичий та інші технічні жири, які забезпечують твердість бруска.
- Рослинні олії. Пальмова, кокосова та інші олії можуть входити до складу залежно від рецептури.
- Гідровані жири. Це жири, властивості яких змінюють спеціальною технологічною обробкою.
- Синтетичні жирні кислоти. Їх теж використовують відповідно до вимог стандарту.
Окрім основної мийної речовини, у готовому продукті можуть бути вода, сіль та інші технологічні компоненти. Під час омилення (хімічної реакції) також утворюється гліцерин, але його кількість у бруску теж залежить від технології виробництва та подальшого оброблення мильної маси.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Насправді точний склад залежить від рецептури конкретного виробника. Саме тому господарське мило окремих марок може відрізнятися кольором, запахом, твердістю та швидкістю утворення піни.
Що означають позначення 72%, 70% та 65% на бруску мила?
Цифри часто помилково сприймають як відсоток жиру або кількість олій у складі. Але насправді вони позначають групу мила за вмістом жирних кислот.
Для різних груп встановлені такі мінімальні значення:
- 72% – не менше 70,5 г жирних кислот на 100 г номінальної маси мила.
- 70% – не менше 69 г жирних кислот на 100 г.
- 65% – не менше 64 г жирних кислот на 100 г.
Тому чим вищий показник, тим більша частка основної мийної речовини міститься у бруску. Саме через це господарське мило може мати різні властивості залежно від відсотка, зазначеного на продукті.